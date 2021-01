“

Santé et bonheur », n’est-ce pas ce que nous demandons? Mais quel est l’intérêt d’être bien physiquement si nous sommes misérables et que nous n’avons pas une bonne vie?

La clé d’une vie heureuse commence dans l’enfance. Si de bonnes choses sont mises en vous et que les problèmes de santé mentale sont traités tôt, vous vous en sortirez probablement bien plus tard – avec des relations satisfaisantes et un travail enrichissant. Cinquante pour cent des troubles de santé mentale chez l’adulte commencent avant l’âge de 14 ans et 75 pour cent avant l’âge de 18 ans.

Il faut donc évidemment investir dans le bien-être des enfants. Nous le savons lorsque nous choisissons une école pour nos enfants – ainsi que les résultats des examens, nous recherchons un environnement stimulant qui favorise le bonheur. Mais nous n’avons aucun mot à dire sur la qualité des services mentaux qu’ils reçoivent.

C’est une tragédie, car environ 16 pour cent des enfants (cinq dans une classe de 30) souffrent d’un trouble mental grave et pouvant être diagnostiqué, allant de l’anxiété et de la dépression aux troubles du comportement et au TDAH – qui ont un effet encore plus grand en gâchant leur vie. . Tous sont souvent masqués par la honte, ils restent donc largement cachés.

Cela pourrait être triste mais acceptable s’il n’y avait pas de traitement. Mais nous avons de nombreuses interventions éprouvées qui aident les jeunes et les préparent à réussir à l’âge adulte.

Ainsi, avec les comportements antisociaux / perturbateurs, des essais sur plus de 10 000 enfants montrent que l’enseignement de techniques spécifiques aux parents présente des avantages immédiats et conduit à de meilleures performances scolaires et à des améliorations durables.

Mais s’ils ne sont pas traités, mes propres recherches montrent qu’ils coûtent 10 fois plus cher, 250 000 £ de plus que les individus bien élevés. Ainsi, en plus d’aider au bonheur, étouffer les problèmes de santé mentale des enfants dans l’œuf fait économiser des milliers de livres aux contribuables.

Pourtant, malheureusement, les services de santé mentale pour enfants et adolescents (CAMHS) sont tellement sollicités, avec seulement 50 £ par habitant pour fournir des services ambulatoires, qu’ils excluent souvent les enfants ayant un comportement perturbateur, ou qui ne sont pas suicidaires, psychotiques ou affamés. Il est temps d’arrêter de cacher le problème, de le mettre en lumière et de fournir les ressources nécessaires pour aider les enfants à être plus heureux et à avoir la chance de grandir en tant qu’adultes prospères.

Stephen Scott est professeur de santé et de comportement de l’enfant à l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neuroscience du King’s College de Londres