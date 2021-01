Curieusement, Kristen Stewart et Robert Pattinson étaient anonymes à un moment de leur vie. Ils pouvaient faire du shopping sans être arrêtés et personne ne savait rien de leur vie privée. Tout a changé lorsqu’ils ont accepté d’être Bella Swan et Edward Cullen, les protagonistes de Twilight. Ensuite, les deux acteurs sont devenus mondialement connus et sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui: deux des grandes stars d’Hollywood.

Bien que les deux aient emprunté des chemins très différents dans leur carrière, ils ne peuvent nier qu’avoir joué le couple dans la saga des vampires les a aidés à être dans la ligne de mire de plusieurs réalisateurs. Que se serait-il passé s’ils n’avaient pas accepté les papiers? Selon ComicBook, en 2007, Stephenie Meyer a publié sur son blog toutes les mises à jour sur l’adaptation cinématographique et, entre autres informations, elle a parlé de ses favoris pour jouer Edward et Bella.

Edward Cullen est décrit dans les livres comme extrêmement attrayant, ressemblant au dieu grec Adonis. Un visage avec des pommettes hautes, une mâchoire forte et un nez droit, avec des yeux comme de l’or liquide. Dans l’esprit de l’écrivain, il était l’être humain parfait, et à qui pensait-elle pour le jouer dans la saga cinématographique? Pour Henry Cavill lui-même, s’il y a quelque chose qui le définit, c’est son visage et son corps herculéens.

Meyer se plaignit que le temps passait et que la production était toujours en cours sans commencer l’enregistrement, donc Cavill vieillissait également et s’éloignait de l’âge adolescent dont il avait besoin pour jouer le vampire. Un autre que l’écrivain avait en tête était Charlie Hunnam, mais elle a entendu que l’acteur “rejetait les scripts qui incluaient des vampires” et changeait d’avis.

De son côté, Bella est décrite comme une fille à la peau très pâle, aux longs cheveux noirs. Il avait une jolie apparence qui attirait l’attention des garçons de son âge. Qui cela pourrait-il être fragile et attrayant? L’auteur pensait à Emily Browning (A Series of Catastrophic Misfortunes), une fille aux grands yeux entrouverts, au visage en forme de cœur et aux grandes lèvres, comme défini dans le livre.

Bien qu’elle n’ait obtenu ni l’un ni l’autre, Meyer était ravie des signatures finales. Il pensait avoir vu peu d’acteurs “qui pouvaient paraître dangereux et beaux en même temps” que Pattinson. En outre, elle était ravie du pouvoir de Stewart dans le projet, car elle était une actrice assez chevronnée malgré sa jeunesse. «Ce que j’espère, c’est qu’un grand acteur pourra nous faire croire qu’il est Bella pendant deux heures. Je pense que Kristen Stewart peut. “

Source: Sensacine