Nintendo a révélé jeudi que Steve et Alex de Minecraft seraient ajoutés à la liste des personnages de Super Smash Bros.Ultimate pour la Nintendo Switch, et maintenant nous obtenons la révélation complète: ils arriveront le 13 octobre, et il y a tout un vidéo que vous pouvez regarder où le directeur de longue date de la série Smash, Masahiro Sakurai, montre ses nouveaux mouvements, y compris la possibilité de créer vos propres plates-formes à partir de blocs! Voir ci-dessus.

La vidéo révèle que vous aurez effectivement le choix entre six personnages Minecraft différents, car Steve et Alex ont chacun trois skins différents:

De plus, il y a un Zombie et un Enderman à environ 4 minutes de la vidéo. Vous pourrez récolter des matériaux sur les murs et le sol avec vos différents outils pour créer des améliorations à la volée, et les matériaux que vous obtenez dépendent de la scène: un niveau Star Fox vous rapportera beaucoup de fer, par exemple.

À quoi ressemble Kirby après avoir avalé Steve ou Alex est également plutôt cool:

C’est la deuxième annonce de personnage dans le Fighter Pass Vol. 2 DLC disponible au prix de 29,99 $, après Min Min d’Arms, mais vous pouvez également attraper le pack Minecraft pour 5,99 $ seul. Les combattants Mii peuvent également se déguiser en Creeper, en Cochon ou porter une armure de diamant avec de nouveaux costumes qui coûtent 0,75 $ chacun. (Il y a aussi de nouveaux costumes Bomberman et Travis Touchdown.)

Dans la présentation originale (voir la vidéo ci-dessous), un bref aperçu montrait Steve en action, jouant dans une scène spéciale sur le thème de Minecraft. Le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, a expliqué à la suite de l’annonce que Steve et le style blocky de Minecraft représentaient un grand défi pour l’équipe. Il a déclaré: «Nous devons retravailler toutes nos étapes existantes afin que des blocs puissent y être placés.»

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore sauté dans le jeu, le premier Fighters Pass, disponible en tant que module complémentaire pour 24,99 $, a ajouté une multitude de personnages intéressants à sa liste déjà remplie. Vous obtiendrez le héros de Dragon Quest XI, Banjo-Kazooie, Byleth de Fire Emblem: Three Houses, Joker de Persona 5 et Terry Bogard de Fatal Fury.

Vous pouvez revoir l’annonce originale ci-dessous (passez à 29:42 pour l’action).

Mise à jour du 3 octobre, 12 h 58 HE: Avec une nouvelle vidéo et des détails.