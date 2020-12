Le correspondant de MSNBC, Steve Kornacki, est devenu une star inattendue le soir de l’élection grâce à sa ventilation détaillée des cartes. Il a apporté ces compétences à l’émission Sunday Night Football de NBC pour aider à briser la course des séries éliminatoires de la NFL, créant un crossover que peu de gens attendaient et beaucoup étaient ravis de voir. Kornacki, 41 ans, portait son pantalon kaki de marque et était prêt à “passer à l’écran tactile” pour briser les chances des équipes en séries éliminatoires. Même les téléspectateurs qui ne regardent généralement pas le football se sont retrouvés à comprendre les scénarios des séries éliminatoires.

“Quelle journée pour rejoindre!” Kornacki a déclaré que l’animateur de Football Night in America, Mike Tirico, l’avait présenté. Kornacki a ensuite montré comment les choses se passaient après que la plupart des joueurs de la NFL aient terminé leurs matchs de la semaine 13. Son segment a donné aux fans de Kornacki des flashbacks sur sa couverture quasi ininterrompue de l’élection au cours de la première semaine de novembre, alors que tout le monde attendait chaque mise à jour de ses cartes.

NBC a annoncé que Kornacki se joindrait à l’émission Sunday Night Football du match des Broncos-Chiefs jeudi. En plus d’apparaître lors de l’émission d’avant-match Football Night in America, il a également eu un segment à la mi-temps. “Je suis fan du jeu depuis que je suis enfant et SNF est la télévision incontournable pour moi depuis qu’il a commencé en 2006”, a déclaré Kornacki dans un communiqué. «Vraiment un plaisir d’avoir cette chance, d’autant plus que la saison atteint son point le plus excitant. J’ai passé l’année dernière à utiliser le Big Board pour tracer toutes les routes jusqu’à 270 et j’ai hâte de l’utiliser pour décomposer tous les chemins menant aux séries éliminatoires.

Kornacki est sur MSNBC depuis 2013 et apparaît sur plusieurs émissions tout au long de la semaine. Le natif de Groton, Massachusetts est le correspondant politique national pour NBC News et MSNBC. Sa couverture constante de la nuit électorale a fait de lui une star virale, lui valant même une place sur la liste des hommes les plus sexy de PEOPLE.

