Le dernier obstacle du Palace reste une section du parking Sainsbury’s que le club doit acheter à la chaîne de supermarchés pour commencer son travail. Les deux parties sont en négociations depuis près de deux ans avec Parish, affirmant que Sainsbury’s réclame maintenant “des millions et des millions”, les accusant de s’éloigner d’un engagement antérieur pour aider à financer le réaménagement de Selhurst Park.

Le président du palais a laissé entendre qu’il envisageait de rechercher «d’autres voies» avec le conseil local, mais espère que les négociations pourront se poursuivre si Sainsbury’s modifiait ses demandes «ridicules».

“La plus grande pierre d’achoppement en ce moment est que nous avons besoin d’un petit bout de terre de Sainsbury’s”, a déclaré Parish.

“Quand j’ai regardé le club pour la première fois, en fait, à l’époque, l’une des raisons pour lesquelles je me suis un peu plus intéressé était que Sainsbury’s disait qu’il nous construirait un stade. Ensuite, cela est devenu ‘nous pourrions contribuer à un stand’ et c’est maintenant devenu «Eh bien, si vous voulez le parking, vous devez nous donner des millions et des millions de livres et vous devez reconstruire notre parking.

«C’est une organisation commerciale, nous comprenons cela, mais je pense que ce qu’ils demandent est ridicule et, pour le moment, ils bloquent le projet en gros. C’est fondamentalement une bande de rançon et ils nous obligent à obtenir une rançon J’espère donc que nous pourrons arriver quelque part à négocier avec eux Je pense que ce qu’ils demandent est ridicule, surtout à la lumière de toutes les conversations précédentes que nous avons eues avec eux.

“Un meilleur stade ne fera qu’améliorer leur magasin. Il y a un petit élément de vente au détail dans le nouveau stade qui n’amènera que plus de fréquentation. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec eux les jours de match et avons tout fait fonctionner et nous acceptons que nous Je vais devoir dépenser de l’argent, leur donner de l’argent pour le petit bout de terre dont nous avons besoin, mais nous pensons que ce qu’ils demandent est fou.

“Nous envisageons donc d’autres avenues avec le conseil et la manière dont nous l’abordons. De toute évidence, nous savons que ce serait, après l’Académie, la prochaine étape du changement pour le club de football et nous nous engageons à le faire. C’est juste nous. doivent rester dans la division, construire l’équipe, créer des atouts dans l’équipe, construire l’académie, puis se concentrer là-dessus. »

Un porte-parole de Sainsbury a déclaré: «Nous avons écouté les préoccupations du club et avons toujours été disposés à convenir d’une voie à suivre. Nous sommes heureux de considérer la vente du terrain à une juste valeur marchande. »

