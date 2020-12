O

L’un des grands vainqueurs de la Coupe du monde en Angleterre, le talonneur Steve Thompson, a révélé qu’il ne se souvenait pas de la finale de Sydney en 2003 car il souffrait de démence à l’âge de 42 ans.

Thompson est l’un des huit anciens joueurs, aux côtés de l’ancien flanker anglais Michael Lipman (40 ans) et de l’ancien flanker gallois Alix Popham (41 ans), qui font partie d’une affaire historique contre les autorités du sport.

Tous les huit souffrent de démence précoce et demandent des dommages-intérêts importants à la RFU et au WRU pour ne pas les avoir protégés des commotions cérébrales qui, selon eux, ont conduit à leur état actuel.

Thompson est l’une des grandes putes d’Angleterre, ayant remporté 73 sélections pour son pays, trois de plus pour les Lions britanniques et irlandais, ainsi que la Heineken Cup avec Northampton Saints.

Le mois dernier, on lui a diagnostiqué une démence à début précoce et une probable encéphalopathie traumatique chronique (CTE), qui ne peuvent être entièrement diagnostiquées que par un examen post mortem du cerveau.

«Je ne me souviens pas d’avoir remporté la Coupe du monde en 2003, ni d’avoir été en Australie pour le tournoi», a-t-il déclaré. «Sachant ce que je sais maintenant, j’aurais aimé ne jamais être devenu professionnel.

en relation

«Je suis passé du travail sur un chantier et de la formation deux fois par semaine à la formation tous les jours, parfois deux fois par jour. Beaucoup de ces séances d’entraînement étaient des séances de contact utilisant une machine à mêler et je serais au cœur des choses, avec toute la pression exercée sur moi.

«Il n’était pas rare que je sois étourdi, voyant des taches blanches et ne sachant pas où j’étais pendant quelques secondes, parfois je m’évanouissais complètement. C’était juste une partie et un paquet acceptés de la formation. J’aurais vraiment aimé mettre fin à ma carrière plus tôt, peut-être que mon diagnostic n’est peut-être pas si sombre.

Thompson admet qu’il peut oublier les choses les plus simples, comme le nom de sa femme.

«Je n’ai rencontré ma femme qu’en 2011, donc elle et les enfants n’étaient pas là pour l’apogée de la Coupe du monde, mais ce sont eux qui vont devoir ramasser les morceaux. Je me sens vraiment coupable à ce sujet.

«Je compte beaucoup sur Steph; À mi-chemin d’une conversation avec elle, je pourrais oublier de quoi nous parlons et elle devra me le rappeler, tout comme les enfants. Je me répète aussi beaucoup, ce que je trouve embarrassant, alors maintenant j’ai commencé à dire aux gens: «Je sais que je vous ai probablement déjà dit ça…» juste pour éviter l’embarras.

(.)

Alors que Thompson dit qu’il ne deviendrait pas professionnel s’il pouvait à nouveau avoir son temps, il n’est pas déçu par le sport.

«Le rugby est un jeu formidable», dit-il. «J’emmène mon fils d’un an au club de rugby parce que je veux qu’il voie le respect qu’il y a entre les joueurs. Ils se mettent peut-être à bout de souffle pendant 80 minutes, mais il y a toujours une poignée de main et une bière après le match. C’est un jeu respectueux et je veux qu’il apprenne ces valeurs, même si je ne veux pas qu’il y joue.

«Il n’y a pas moyen de se passer d’un sport de contact, mais nous devons offrir aux générations futures un jeu meilleur et plus sûr. Le cerveau doit recevoir autant de soins et d’attention que les autres parties du corps. »