Un autre couple de 90 Day Fiance appelle à démissionner. Steven Frend et Olga Koshimbetova se sont séparés après seulement un an de mariage. Frend a annoncé la nouvelle samedi sur son histoire Instagram. Le couple a été présenté dans la saison 6 des fiancés de 90 jours et sont les parents d’un fils de 2 ans, Alex. Les fans ont commencé à spéculer sur le fait que les deux se sont séparés lorsque Koshimbetova a récemment rendu visite à sa famille en Californie sans Frend.

“Les gens continuent de demander si Olga et moi sommes [together] mais la réponse est que nous nous sommes lancés dans cette affaire à l’aveuglette “, a écrit Frend, 22 ans, sur Instagram, rapporte InTouch Weekly.” Il y a beaucoup de choses laissées de côté qui vont troubler les gens, mais nous en avons beaucoup appris les uns sur les autres tout le voyage mais nous sommes meilleurs pour être coparents de notre garçon. Nous sommes tous les deux civils et ne causons pas de drame parce que la santé mentale de notre fils est trop prioritaire. “Il a terminé le message avec une autre note, disant aux fans de ne pas supposer qu’ils” connaissent toute l’histoire “de ce seul message. Koshimbetova n’a pas répondu encore.

Frend, originaire du Maryland, et Koshimbetova, née en Russie, se sont récemment désabonnées sur Instagram. Frend a également commencé à supprimer des photos de Koshimbetova de sa page Instagram. Koshimbetova, 23 ans, a également partagé des clichés d’un voyage en Californie avec seulement leur fils le mois dernier. “Où est Steven? Où êtes-vous allé? Pourquoi êtes-vous allé seul? Et beaucoup d’autres questions que j’ai reçues quand j’ai dit que je vais en Californie”, a-t-elle écrit dans un article du 22 septembre.

Koshimbetova a rendu visite à un oncle qui vit en Californie depuis 23 ans et le voyage a été retardé en raison des incendies de forêt. «J’étais tellement excitée parce que je ne pouvais pas passer plus de jours assis à la maison. Après un accident de voiture, nous [were] littéralement coincée à la maison et malheureusement, il n’y a pas d’Uber avec un siège auto et pas de bus pour nous “, a-t-elle déclaré aux fans. Elle a également suggéré que le voyage était bon pour sa relation avec Frend car être ensemble tout le temps” peut être vraiment difficile, ” elle a écrit.

Koshimbetova et Frend ont été vus pour la première fois sur 90 Day Fiance de la saison 6, diffusée en 2018 et 2019. Ils se sont rencontrés dans le Maryland, où Koshimbetova était en vacances. À la fin de l’été, ils ont découvert que Koshimbetova était enceinte de leur fils. Bien qu’elle soit brièvement retournée au Maryland, elle a dû retourner en Russie, où elle a accouché. Le premier voyage de Frend en Russie a été relaté dans l’émission. Koshimbetova a reçu son visa pour vivre aux États-Unis en avril 2019 et ils se sont mariés quelques mois plus tard en août 2019.