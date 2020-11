La chanteuse de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, a révélé plus de détails sur la maladie de 2019 qu’elle avait qui a forcé le Rock and Roll Hall of Famers à reporter une tournée. La chanteuse de “Edge of Seventeen” a déclaré avoir passé une semaine dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Philadelphie après avoir contracté une double pneumonie et un métapneumovirus humain. Au moment où Nicks a été hospitalisé, le groupe a déclaré que Nicks, 72 ans, se remettait de la grippe.

Lors d’un entretien approfondi avec Variety, publié le 25 octobre, Nicks a discuté de la réponse du président Donald Trump à la pandémie de coronavirus, expliquant que le virus la tuerait si jamais elle l’attrapait. Nicks a dit qu’elle avait “les poumons compromis” et qu’elle “savait que quelque chose n’allait pas” la nuit où elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu’artiste solo l’année dernière. Le lendemain de la cérémonie, elle “est tombée vraiment malade” et a passé une semaine aux soins intensifs avec “une double pneumonie et un métapneumovirus humain et de l’asthme”, a-t-elle dit.

“Parlez de votre niveau d’oxygène en baisse; mes niveaux d’oxygène étaient à peine existants”, a déclaré Nicks à Variety. Elle a noté que sa mère était une fois sous respirateur pendant un mois et qu’elle était «enrouée pour le reste de sa vie». Le chanteur de “Dreams” a noté que le coronavirus peut également laisser des effets secondaires même après que vous vous en êtes remis. “Ce n’est pas parti. Il revient de petites manières pour vous attaquer pour toujours”, a déclaré Nicks. “Tu ne t’en débarrasseras jamais. Donc tu ne veux pas l’avoir. Je suis comme, j’ai construit comme un fin bouclier en papier de plastique magique autour de moi, tu sais? Parce que je ne veux pas la carrière est terminée. Je ne veux plus ne plus enfiler ces bottes. “

En avril 2019, Fleetwood Mac a annoncé que Nicks se remettait de la grippe et qu’ils devraient reporter les dernières dates de leur tournée nord-américaine 2019. L’une des performances qu’ils ont été forcés d’annuler était au New Orleans Jazz Fest, où ils remplaçaient les Rolling Stones. Ils ont également reporté des spectacles à Boston, Philadelphie et au Canada. “Alors qu’elle se sent déjà mieux, la direction a consulté ses médecins et a décidé de reporter les quatre concerts restants de leur tournée nord-américaine pour permettre son rétablissement complet”, a déclaré le groupe dans un communiqué à Rolling Stone à l’époque.

L’interview de Nicks ‘Variety a été programmée avec la sortie de son film de concert, 24 Karat Gold: The Movie, qui a eu une sortie en salles limitée. La bande originale du film, qui capture un spectacle de Pittsburgh en 2017, a également été publiée. Cependant, Nicks et Fleetwood Mac ont attiré de nouveaux fans le mois dernier grâce à une vidéo virale d’un homme de skateboard chantant avec “Dreams”. Le clip a propulsé la chanson et l’album emblématique Rumours de Fleetwood Mac dans le Top 10 des charts, 43 ans après leur sortie.

“Mon assistant me l’a montré – il boit son jus et fait du skateboard, se filmant et chantant” Dreams “”, a déclaré Nicks à Variety. “C’est tellement drôle et tellement génial, parce que” Dreams “est une chanson amusante à chanter. Je suis ravi que les gens l’aiment toujours et que cela rend les gens heureux.”