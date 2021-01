L

Stevie Ward, le capitaine des Rhinos, a annoncé sa retraite à l’âge de 27 ans en raison des commotions cérébrales qu’il a subies en 2020.

Ward, deux fois vainqueur de la Grande Finale avec les Rhinos, a appelé le sport à devenir plus proactif dans la façon dont il protège le cerveau et la santé des joueurs pour éviter qu’une autre génération ne devienne des «cobayes» dans la recherche.

L’attaquant lâche dit qu’il souffre quotidiennement de symptômes causés par les commotions cérébrales, survenues les 19 janvier et 2 février de l’année dernière.

“Je lutte contre les migraines, les étourdissements, le mal des transports, la sensibilité à la lumière et aux écrans, des problèmes de mémoire à court terme, des troubles de l’élocution et une incapacité à faire de l’exercice ou à faire des tâches quotidiennes sans irriter mes symptômes”, a-t-il déclaré à PA.

«J’adore le jeu de la ligue de rugby. Je suis extrêmement fier d’avoir disputé certaines des plus grandes scènes à côté de héros de mon enfance et de me tester à la limite absolue tout en ressentant l’incroyable bourdonnement des fans de Leeds après avoir été moi-même jeune.

“Je remercie tous les joueurs avec et contre qui j’ai joué, et je suis particulièrement reconnaissant pour les incroyables amitiés que le sport m’a procurées.”

(

Ward en action lors de son dernier match contre Hull

/ .)

Ward a déclaré à PA qu’il ne faisait pas partie de l’action en justice impliquant d’anciens joueurs que le cabinet d’avocats Rylands est censé préparer, mais il a déclaré que la question des commotions cérébrales dans le sport nécessitait une plus grande attention.

Il a déjà été témoin de l’impact de la maladie du motoneurone sur son ami et coéquipier Rob Burrow, et dit qu’une approche plus proactive est nécessaire.

«Le même jour, on m’a parlé de Rob (le diagnostic MND de Burrow), j’ai été nommé capitaine du club, et j’étais extrêmement motivé à faire 2020 pour Rob et à ramener les Rhinos à soulever des trophées pour lui.

«Je suis fier que les garçons aient pu le faire, mais je sens que mon objectif pour cette année a pris une direction inattendue. Il ne s’agissait plus de soulever des trophées pour Rob. Il s’agit maintenant d’avoir un aperçu du monde effrayant de la déficience neurologique et être une autre voix pour aider à apporter les changements nécessaires.

«Avec les nouvelles concernant Rob et le climat actuel des joueurs de rugby, je ne peux m’empêcher de poser les questions qui doivent être posées.

“Je reste motivé pour aider à amener notre sport à un endroit où il peut assurer la sécurité à long terme des joueurs tout en gardant la beauté et le courage du jeu.”

en relation

Rylands a envoyé une lettre de réclamation pré-action au nom de neuf joueurs de rugby à XV à World Rugby, à la Rugby Football Union et à la Welsh Rugby Union.

Ward dit que les spécialistes lui ont dit que dans une minorité de cas, les symptômes dont il souffre ne disparaissent jamais et qu’il prend sa retraite “avec le rêve de pouvoir vivre à nouveau bientôt avec la normalité quotidienne”.

En plus de se concentrer sur un rétablissement complet, Ward se concentrera également sur son travail avec Mantality, qui vise à fournir une assistance aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

“J’ai pu me tester dans l’un des matchs les plus compétitifs et les plus brutaux qui soient”, a-t-il déclaré.

«Et j’ai pu utiliser ma plateforme pour sensibiliser à l’importance de la santé mentale dans un sport macho, qui a historiquement stigmatisé un tel discours.

Rapports supplémentaires par PA.