Ben Davies et Harry Kane ont frappé tard pour sceller une victoire 3-1 de l’équipe de Jose Mourinho contre l’opposition au championnat au stade bet365 après que la tête de Gareth Bale en première période ait été annulée par Jordan Thompson.

Tottenham est sur le point de découvrir ses quatre derniers adversaires après la conclusion de l’affrontement tardif de mercredi entre Everton et Manchester United à Goodison Park, le club cherchant à mettre fin à une série de 12 ans sans argenterie majeure.

Ils apprécieront leurs chances car Mourinho a un penchant pour la Coupe Carabao, après l’avoir remportée trois fois avec Chelsea et une fois avec Manchester United.

Cela allait toujours être un défi pour les Spurs et s’ils pouvaient passer le test acide de la “ nuit froide et venteuse à Stoke ”, et Mourinho a montré à quel point il prenait le match au sérieux en commençant Kane en attaque alors qu’il était au milieu d’une épreuve épuisante. série de jeux.

Kane aurait pu marquer tôt car après un mouvement habile, il a été joué par Matt Doherty, mais son tir a été battu par Andy Lonergan, le gardien de but de Stoke faisant sa première apparition depuis qu’il a joué pour Rochdale en mars 2019.

Stoke était entré dans le match avec un dossier défensif avare, il était donc important pour les Spurs qu’ils tirent du sang tôt et Bale a intensifié.

L’international gallois a marqué l’un de ses buts les plus mémorables de son premier passage au club sur ce terrain, quand il a volé superbement dans le coin supérieur il y a 10 ans.

Celui-ci n’était pas aussi spectaculaire mais sans doute plus important car il détournait habilement la croix de Harry Winks dans le coin inférieur pour sortir de l’impasse.

Cela a également semblé être une nuit importante pour Dele Alli alors qu’il se bat pour sauver sa carrière des Spurs et qu’il a joué un rôle influent.

Il aurait dû terminer la première mi-temps avec au moins un but, mais la forme impressionnante de Lonergan a continué.

Tout d’abord, le joueur de 37 ans a gardé un tir bas avec ses pieds, après que Kane ait joué Alli, puis sa main tendue a empêché un faible effort de curling d’aller dans le coin inférieur.

Bale a été remplacé à la mi-temps par Heung-min Son, probablement à cause d’une blessure, mais les Spurs n’ont pas profité de la période d’ouverture de la seconde période car ils se sont complètement tirés dans le pied et ont permis à Stoke d’égaliser.

Eric Dier a raté une tête puis une interception, permettant aux hôtes de décomposer la droite, et Jacob Brown a trouvé Thompson au deuxième poteau pour ramener à la maison son premier but pour le club.

Cela a complètement changé le teint du jeu alors que les Spurs se retrouvaient à la poursuite et que la frustration commençait à monter.

Cependant, il a été mis fin par la plus improbable des sources, car le premier but de Davies en plus de trois ans a vu l’équipe de Premier League reprendre son avance à la 70e minute.

Le ballon est tombé à l’arrière gauche à 25 mètres et il a percé un tir bas dans le coin inférieur avec une finition qui ressemblait davantage à son coéquipier du Pays de Galles Bale.

Les Spurs pensaient avoir terminé le match lorsque Kane a volé Danny Batth de la possession et a joué dans Son qui a terminé froidement, mais le juge de touche a mal placé son drapeau.

En fin de compte, Kane a pris les choses en main et a pillé son 16e but de la saison à neuf minutes de la fin.

Moussa Sissoko l’a fait rouler au but après que Stoke ait perdu la possession et que le capitaine anglais ait frappé à la maison avec un style impressionnant.

Rapports supplémentaires par PA.