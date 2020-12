T

ottenham cherchera à mettre une semaine difficile derrière eux en battant Stoke City et en s’assurant une place en demi-finale de la Coupe EFL ce soir.

Une défaite démoralisante à Liverpool a été suivie d’une défaite terne à domicile contre Leicester pour les voir passer de la première place à la sixième place du classement de la Premier League.

Mais c’est Mourinho et la Coupe de la Ligue, une compétition qu’il a remportée quatre fois et qui est sa première tentative avec les Spurs. Il tentera de gagner et n’aurait pas pu demander un meilleur tirage au sort.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

Stoke City vs Tottenham est prévu pour un coup d’envoi à 17h30 GMT le mercredi 23 décembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos au bet365 Stadium.

(ES composite)

Comment regarder Stoke vs Tottenham

Chaîne TV: le match sera retransmis sur Sky Sports.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via le site Web ou l’application Sky Go.

Actualités de l’équipe Stoke vs Tottenham

Gareth Bale a eu du mal à avoir un impact en sortant du banc contre Leicester, mais aura une autre chance en EFL Cup.

Dele Alli n’a pas du tout joué contre Leicester City malgré l’augmentation de la taille de l’équipe de la journée, un autre blanchissage aussi proche de janvier serait très révélateur.

Erik Lamela est de nouveau en forme, plus de deux mois et demi depuis sa dernière sortie, et devrait avoir une place dans l’équipe.

Prédiction Stoke vs Tottenham: les Spurs vont gagner 2-0

Jose Mourinho connaîtra une victoire, et la place en demi-finale suivante, commencera à consigner une semaine difficile dans les livres d’histoire. Les Spurs en ont assez pour battre les Potter.

(POOL / . via .)

Stoke vs Tottenham: histoire et résultats face à face (H2H)

Tottenham gagne: 48Traws: 20Stoke gagne: 26Dernière rencontre: Stoke 1-2 Tottenham (Premier League, avril 2018)

Cotes et pronostics Stoke vs Tottenham (sous réserve de modifications)

Stoke: 11/2 Tottenham: 1/2 Moins de 2.5 buts: 31/20

Nous pouvons gagner des commissions sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.