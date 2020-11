“Stone Cold” Steve Austin a récemment fait subir à un membre de sa famille une opération importante. Son chien bien-aimé, Moolah, a soufflé son ACL droit. Elle a dû se faire opérer TPLO à l’hôpital vétérinaire de Carson Valley pour réparer les dégâts et reprendre le chemin de la guérison.

Le lutteur professionnel a publié plusieurs photos sur Instagram vendredi pour révéler l’opération. Il a montré aux médecins travaillant sur Moolah tout en portant des blouses d’opération, ainsi que des radiographies de l’avant et de l’après. Enfin, il a posté une photo de Moolah posée sur son lit avec tout le dos rasé. Austin a confirmé que son chien était de retour à la maison et se reposait confortablement après la procédure.

“Revenons à il y a quelques mois avec Moolah se préparant pour un tour. Hier, Moolah a fait exploser son ACL droit. Essayer de la faire opérer dès que possible. Elle a soufflé son ACL gauche l’année dernière”, a écrit Austin avant l’opération. Il a posté une photo qui le montrait ainsi que Moolah assis dans l’un de ses véhicules tout-terrain.

Avant l’opération, Moolah errait dans le garage d’Austin et perturbait son programme d’entraînement. La star de la WWE avait précédemment publié plusieurs vidéos sur ses histoires Instagram qui le montraient en train d’essayer d’obtenir une pompe dans son garage. Cependant, il avait un chien entre ses jambes à la recherche d’attention pendant que les autres se promenaient dans la zone d’entraînement.

Alors qu’Austin a trois chiens, Moolah est celui qui l’accompagne principalement lorsqu’il est en voiture ou qu’il travaille sur sa propriété. Elle s’assoit sur le siège passager de son camion ou véhicule tout-terrain et fait de très bonne compagnie. Bien qu’elle le rejoigne également dans le garage et lui lèche le bras pendant qu’il essaie de s’entraîner.

L’ancien lutteur professionnel d’Austin donne régulièrement un aperçu de sa vie quotidienne, ainsi que du temps qu’il passe avec ses chiens. Cependant, il y a des fans qui demandent constamment plus de photos et de vidéos. Maintenant, ils auront plus d’accès, bien que d’une manière différente. La vie d’Austin deviendra le centre d’un nouveau documentaire des créateurs de The Last Dance.

“La WWE m’a contacté et ils ont dit que les producteurs de The Last Dance allaient vous contacter”, a déclaré l’ancien annonceur du ring Lilian Garcia, par Wrestling Inc. “Ils vous veulent dans leur documentaire. C’est fou parce que quand j’ai reçu le message, je Je regardais littéralement le documentaire The Last Dance. J’ai dit: «Jake, je regarde littéralement votre documentaire en ce moment, c’est incroyable. Je viens de découvrir qu’ils veulent faire un documentaire pour ‘Stone Cold’ Steve Austin et il sort l’année prochaine. “