La Série mondiale entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles a lieu et attire une attention considérable. La légende de la WWE “Stone Cold” Steve Austin fait partie du groupe de fans qui parle de la bataille sur le diamant, et il a choisi de célébrer la série de baseball comme lui seul le pouvait. Il a bu une IPA Broken Skull, sa bière personnalisée.

“Série mondiale. Gorgée de bière. Boire la meilleure IPA d’Amérique”, a écrit Austin dans la légende de son post Instagram. Il a également ajouté de la musique dramatique pour rendre la gorgée encore plus épique. Austin a trouvé des moyens uniques de faire la publicité de sa bière ces derniers mois, en utilisant sa figurine articulée ou sa camionnette personnalisée inspirée du général Lee comme décorations pour les photos. Le message des World Series n’était que le dernier exemple.

Au début du match de mardi soir, les Dodgers de Los Angeles ont une avance de 3-2 sur les Rays de Tampa Bay. La franchise basée dans le sud de la Californie a l’occasion de remporter la victoire dans la série, ce qui serait un événement capital pour les fans. Les Dodgers n’ont pas remporté de titre depuis 1988, et les fans espèrent voir l’équipe mettre fin à la séquence sans victoire.

Atteindre l’objectif ne sera pas une tâche simple, mais les Dodgers ont une arme importante prête à l’emploi. Corey Seager est allé 8-en-17 avec deux circuits, quatre points produits et une moyenne au bâton de .471 en cinq matchs, et il prévoit de poursuivre cette séquence mardi soir. Le lanceur des Rays Blake Snell est bien conscient de la capacité de Seager à profiter chaque fois qu’il se dirige vers le monticule et il se prépare à relever un défi majeur.

“Il est rouge,” dit Snell. “J’ai vu la MLB faire un bâton avec des flammes. Ils sont assez corrects. Quand vous voyez le ballon et que vous vous sentez comme ça, il va faire ça. Il balance un bâton chaud, il est confiant, c’est un très bon joueur. Quand une pâte est chaude, il faut faire d’excellents lancers. “

Snell a réalisé une solide performance pour les Rays lors de son départ précédent. Il a dû se rendre au monticule pour le deuxième match, une victoire des Rays, et n’a accordé que deux points sur près de 5 manches d’action. L’équipe espère qu’il reproduira ce succès mardi soir tout en aidant à garder Seager et les autres frappeurs des Dodgers sous contrôle. Cependant, Snell n’a pas joué depuis plus de six manches au cours de la saison 2020, de sorte que les autres membres de l’enclos verront également l’action. Ryan Thompson, Diego Castillo, Nick Anderson et Pete Fairbanks verront probablement tous le monticule à un moment donné au cours du match.