T

il ne fait aucun doute que le trafic d’espèces sauvages joue un rôle extrêmement important dans la création de nouvelles maladies zoonotiques.

Nous détruisons les habitats, forçant certains animaux à entrer en contact plus étroit avec les humains. Nous les chassons, les capturons et les vendons – ou des parties de leur corps – dans le monde entier pour les vendre sur les marchés de la faune en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Nous les vendons pour la nourriture, les médicaments et le commerce croissant d’animaux sauvages comme animaux de compagnie. Dans toutes ces conditions, qui sont généralement cruelles et insalubres, nous créons l’environnement parfait pour qu’un pathogène, tel qu’un virus ou une bactérie, se propage d’un animal à un humain, où il peut créer une nouvelle maladie.

Dans ce cas, le virus Covid-19 aurait commencé sur un marché de la faune en Chine. Et a causé la pandémie qui cause un tel chaos dans le monde entier. Je dois dire ici que l’élevage intensif, ou les fermes industrielles, tout aussi cruels et créant également des conditions de surpeuplement, offrent également de merveilleuses opportunités pour la création de maladies zoonotiques. Et beaucoup sont en fait originaires de fermes industrielles.

La prévention du trafic d’espèces sauvages et la réduction de l’élevage industriel ne seront pas faciles, mais elles sont extrêmement importantes. Les lois existantes, très souvent, doivent être appliquées, et parfois de nouvelles lois doivent être adoptées.

Les agents chargés de l’application des lois doivent être plus rigoureusement formés à la gestion des animaux confisqués. Et des sanctuaires doivent être créés ou soutenus pour que les animaux confisqués puissent être réhabilités afin que le plus grand nombre possible puisse être renvoyé dans la nature.

Cela signifie que nous devons restaurer les habitats détruits et protéger les habitats existants, afin qu’ils aient un endroit où retourner dans la nature.

Par-dessus tout, nous devons travailler avec les communautés locales, en aidant à trouver des voies alternatives, sans détruire l’environnement, sans dépendre des animaux sauvages pour leur subsistance.

Le rôle joué par l’éducation ne peut être surestimé. Pour que de plus en plus de gens comprennent que la demande pour la faune n’est tout simplement pas durable et qu’elle est extrêmement dévastatrice pour la santé humaine, la biodiversité et la perte d’habitat.

en relation

Les jeunes ont particulièrement besoin d’être éduqués, et j’espère que cette éducation réduira et finira par éliminer la demande pour ces produits,

J’espère qu’il sera possible de poursuivre ces discussions à l’avenir. Tout dépend de cela.