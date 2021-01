UNE

grand-père a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir accidentellement avalé des eaux usées lorsque sa maison a été inondée pendant la tempête Christoph.

Chris Spencer et sa femme Marlene, tous deux âgés de 70 ans, ont été contraints de fuir leur domicile à Chester mercredi soir avec l’aide de leur famille après que de l’eau sale a commencé à s’infiltrer au milieu du mauvais temps.

La petite-fille Alex Roberts, qui est allée aider ses grands-parents après avoir reçu un appel, a déclaré: «Alors qu’il essayait de sortir, il est tombé dans l’eau et s’est fait mal au dos, puis il a avalé des eaux usées.

«Avec ça, il souffrait également d’hypothermie parce qu’il avait tellement froid qu’il a donc dû aller à l’hôpital et pendant que nous essayions de le sortir de l’eau, j’ai aussi avalé de l’eau d’égout, donc j’ai dû me procurer des antibiotiques à l’hôpital aussi. . »

(Des eaux sales de crue ont commencé à s’infiltrer au milieu du mauvais temps causé par la tempête Christoph / PA)

Mme Roberts, 20 ans, a déclaré qu’elle et sa famille, qui vivaient à proximité, sont allées aider après avoir reçu un appel de sa grand-mère qui «pleurait» quelque temps après 22 heures.

«C’était juste de l’eau jusqu’aux genoux qui entourait l’ensemble des maisons», a déclaré Mme Roberts. «Nous sommes entrés en courant et nous avons ensuite compris que tout était de l’eau d’égout pour que vous puissiez imaginer l’odeur.

«En moins de cinq minutes, il faisait au moins trois pieds de profondeur.»

M. Spencer a passé la nuit à l’hôpital de la comtesse de Chester avant de sortir vers 7 heures du matin.

Lui et sa femme vivent maintenant avec Mme Roberts et ses parents.

Storm Christoph – En images

Un membre du service d’incendie et de sauvetage du Grand Manchester marche le long d’une rue couverte de neige, alors que des préparatifs sont effectués en raison du risque d’inondation

.

Une Ferrari est impliquée dans une collision sur la M621

Autoroutes Angleterre

Inondations à York, dans le Yorkshire, après que la rivière Ouse a éclaté ses rives

Pennsylvanie

Une voiture fait son chemin le long d’une route inondée sous un pont de chemin de fer sur Piltown Road à Bettystown, Co Meath

Pennsylvanie

Les récupérateurs se préparent à récupérer un camion renversé sur les lieux d’un accident sur la voie en direction est de l’autoroute M62 entre les jonctions 21 (Milnrow) et 22 (Ripponden)

Pennsylvanie

Inondations à York, Yorkshire, après que la rivière Ouse a éclaté ses rives.

Pennsylvanie

Sacs de sable placés contre une porte d’une propriété à Hebden Bridge dans la vallée supérieure de Calder dans le West Yorkshire,

Pennsylvanie

Un enfant fait du vélo le long de la route inondée au bord de la rivière Great Ouse après sa fermeture en raison des eaux de crue

.

Inondations à York, Yorkshire, après que la rivière Ouse a éclaté ses rives.

Pennsylvanie

Un homme dans les eaux de crue près de Naburn Lock Caravan Park à York

Pennsylvanie

Les gens s’abritent des fortes pluies à York

Pennsylvanie

Voitures bloquées dans les eaux de crue sur Derby Road à Hathern, Leicestershire

Pennsylvanie

Des ouvriers préparent des défenses contre les inondations près de la rivière Ouse, York

Pennsylvanie

Une camionnette qui s’est écrasée dans un panneau routier près de Bramham, West Yorkshire

Pennsylvanie

Les récupérateurs se préparent à récupérer un camion renversé sur les lieux d’un accident sur la voie en direction est de l’autoroute M62 entre les jonctions 21 (Milnrow) et 22 (Ripponden)

Pennsylvanie

Mme Roberts a déclaré que les deux hommes avaient du mal à accepter ce qui s’était passé, et a ajouté: «Ils ne parlent pas vraiment beaucoup, ils sont absolument secoués.

«Ma nan est très bouleversée, elle continue de pleurer.

«C’est vraiment difficile de les voir comme ça.»

Le couple, dont aucun n’a été vacciné contre Covid, craint de ne pas recevoir d’argent d’assurance car il y a un ruisseau près de chez eux.

Lorsque la propriété a déjà été inondée il y a huit ans, a déclaré Mme Roberts, ils n’ont pas reçu de paiement, alors elle a créé une page de financement participatif pour tenter de les aider.

Parmi les objets perdus ou endommagés cette fois, il y a des canapés flambant neufs, des photos de famille et des disques qu’ils ont collectés «pendant des années et des années», tandis que les eaux usées ont fait leur entrée dans leur nouvelle véranda et même leur four.

«Presque tout ce à quoi vous pouvez penser a été détruit», a déclaré Mme Roberts.

Jeudi soir, la collecte de fonds – qui avait un objectif initial de 2500 £ – avait atteint 3500 £.

«Je suis submergée par la réponse», a déclaré Mme Roberts.

«Quand j’ai mis l’objectif à 2 500 £, je pensais que personne ne donnerait jamais ça, c’est juste un objectif.

«Des anonymes font don de 100 £, un restaurant local a fait don de 250 £. C’est juste comme, wow, les gens veulent vraiment aider et je n’ai jamais pensé que les gens feraient ça pour nous.

Pour faire un don, visitez gofundme.com/f/help-my-grandparents-with-the-flood-damage