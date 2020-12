L’humoriste de 55 ans est le plus âgé des concurrents à remporter le trophée de glitterball convoité et Mabuse est le premier danseur Strictly à gagner deux années de suite.

Bailey a dit que gagner «se sent surréaliste, c’est extraordinaire, c’est merveilleux. Je n’ai jamais pensé que nous irions aussi loin ».

Il a ajouté: «J’ai eu le professeur le plus extraordinaire, le danseur le plus extraordinaire, qui a cru en moi dès le début et elle a trouvé quelque chose en moi, m’a transformé en ceci, en danseur.

«Vous mettez simplement votre cœur dans tout, vous mettez votre âme dans tout. Tu es dans ton monde mais j’aime ton monde…

“Merci d’être un ami, une figure paternelle pour moi, un frère et pour cela”, a-t-elle dit à propos de la boule de paillettes. “

Bailey a affronté les finalistes HRVY et Janette Manrara, Jamie Laing et Karen Hauer, ainsi que Maisie Smith et Gorka Marquez.

Bailey et Mabuse ont interprété leur danse populaire sur Rapper’s Delight de The Sugarhill Gang, qui est devenue virale plus tôt dans la série avec un million de vues sur Youtube.

Ils ont également joué un showdance à Queen’s The Show Must Go On et ont ramené leur semaine deux Quickstep à Talk to the Animals de Bobby Darin.

La co-animatrice Tess Daly a déclaré à des millions de téléspectateurs: «Si jamais les gens avaient besoin de se réjouir, c’est maintenant.

«Après une autre journée difficile, nous allons faire de notre mieux pour vous divertir avec une nuit de danse inoubliable.»

L’annonceur de la continuité de la BBC a déclaré que Strictly avait rassemblé les téléspectateurs pendant des mois difficiles.

«Dans une année qui nous a séparés, que vous regardiez à Tyne and Wear, Devon, Berkshire ou Lincolnshire, nous regardons tous BBC One ensemble», dit-il.