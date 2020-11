L’émission BBC One a commencé la série avec un public de personnel du NHS avant de revenir au mélange habituel d’amis, de famille, de célébrités et de membres du public des candidats.

BBC Radio 1 DJ Amfo, 36 ans, a déclaré que son collègue présentateur Nick Grimshaw, également âgé de 36 ans, aurait été dans le public ce week-end pour l’encourager.

(

Clara Amfo

/ .)

S’exprimant sur le Morning Live de BBC One, elle a déclaré: «Je ne vais pas mentir, nous étions tous un peu éviscérés. Avoir vos amis et votre famille pour vous encourager ajoute vraiment à l’expérience, mais je pense que l’essentiel est que l’émission elle-même soit toujours en cours.

«C’est ce dont nous sommes tous extrêmement heureux – le spectacle apporte tellement de joie à tant de gens, en particulier cette année, je pense que nous en avons besoin plus que jamais – je sais que c’est la raison pour laquelle j’ai dit oui, s’il vous plaît laissez-moi danse juste. L’évasion.

«Je suis évidemment vidé. Nick Grimshaw, que j’aime et est l’un de mes meilleurs amis, il était censé venir ce week-end avec son petit ami – et je savais qu’ils étaient vraiment excités.

«Mais ils regarderont et acclameront de chez eux comme tout le monde. L’émission est toujours en cours, donc je pense que c’est ce dont nous sommes tous très heureux.

Le Graham Norton Show et Have I Got News For You invitent également désormais un public en ligne à regarder l’enregistrement en direct des émissions depuis leur domicile.

Amfo a également évoqué le dysfonctionnement de sa garde-robe la semaine dernière, lorsqu’elle a déchiré sa jupe lors d’une valse viennoise avec son partenaire professionnel Aljaz Skorjanec.

Elle a dit: «Oh mon Dieu, Madonna a traversé ça, Janet Jackson l’a traversée, alors j’ai pensé que je rejoindrais quelques icônes et que je souffrais d’un dysfonctionnement de la garde-robe. Il a été pris sur la table …

«Je l’ai frappé aussi vite que possible, puis j’ai continué à danser.

Concurrents de Strictly Come Dancing 2020 – En images

«C’est bizarre; dans cette situation, c’est un combat ou une fuite très, et c’est cette chose séculaire «le spectacle doit continuer».

«Je ne voulais pas laisser tomber Aljaz. Il est très favorable. Aljaz, comme nous le savons, est un ange qui marche sur cette Terre.

«Je me suis juste dit:” Je dois juste continuer “. Nous l’avons fait. Nous avons valsé viennois.

«Donc, ce samedi, c’est un tel privilège d’être dans l’émission, et chaque semaine je suis tellement excité, mais cette semaine en particulier, je suis tellement excité, car nous faisons la Movie Week et nous faisons Lady Marmalade de Moulin Rouge.

“Nous faisons la version Christina Aguilera / Pink et nous faisons un tango et c’est tellement amusant – je vais devenir une showgirl.”

Amfo a également rappelé avoir rencontré l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey lors du lancement de son film de 2018, A Wrinkle In Time.

Elle a dit: «Chaque fois que je vois cette image, je dis ‘Wow, c’est moi?’ Oprah réelle.

«Je l’ai rencontrée lors d’un événement pour son film A Wrinkle In Time, cet incroyable film pour enfants et nous avons passé un peu de temps à parler.

«Elle m’a juste donné beaucoup de conseils – elle était si chaleureuse, si aimante et si ouverte. Même maintenant, en regardant cette photo, ça me fait peur. Je chéris vraiment ce moment, correctement.