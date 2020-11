S

Trictly Come Dancing n’aura pas d’audience en studio pour la première fois dans les 15 ans d’histoire de l’émission en raison du nouveau verrouillage national.

Les organisateurs de l’émission ont confirmé aujourd’hui que l’émission de la BBC aux heures de grande écoute n’aura pas d’audience en novembre afin de limiter le nombre de personnes sur place.

Auparavant cette saison, quelques personnes choisies avaient été autorisées dans le studio à distance sociale – la priorité étant donnée aux travailleurs du NHS et à la famille des candidats.

Une déclaration de l’émission a déclaré: “À la lumière des nouvelles mesures de verrouillage qui entreront en vigueur en Angleterre à partir du jeudi 5 novembre, nous sommes tristes d’annoncer que nous ne pourrons pas avoir d’audience en studio pour Strictly Come Dancing en novembre. .

«Les détenteurs de billets ont été informés. “ Aucun billet ne sera envoyé pour les spectacles de décembre tant que nous ne serons pas sûrs qu’il sera sûr et conforme d’accueillir le public à nouveau, alors veuillez continuer à vérifier pour les mises à jour. Nous continuerons de suivre les directives du gouvernement. »

Il a continué: “Nous comprenons à quel point ce sera décevant, mais nous espérons vraiment que nous verrons certains d’entre vous plus tard dans la série.”

Le spin-off It Takes Two se poursuivra comme d’habitude.

Ce week-end est la première semaine à thème de la saison 2020 – avec Movie Week promettant certaines des routines les plus inhabituelles de la série à ce jour.

La star de Wanted Max George et sa partenaire Dianne Buswell joueront le rôle d’Homer et Marge Simpson en hommage aux Simpsons.

Bill Bailey et Oti Mabuse prévoient un Paso Doble inspiré du classique occidental, The Good, The Bad and The Ugly.

Nicola Adams et Katya Jones vont Jive à Greased Lightening from Grease

Jamie Laing, qui était dans la bouteille deux la semaine dernière avec Karen Hauer, effectuera un Charleston to Zero to Hero d’Hercules.

Strictly Come Dancing est diffusé samedi à 19h25 sur BBC One.