Style Baywatch!, Jennifer Lopez s’est montrée et Maluma a réagi | Instagram

Jennifer Lopez l’a refait, la chanteuse américaine a ravi ses followers sur Instagram en posant dans le plus pur style Baywatch, mais elle avait l’air si spectaculaire que même Maluma lui-même n’a pas pu résister aux charmes de La Diva du Bronx.

Sur la photo que JLo a partagée sur son compte Instagram officiel, on peut voir ses énormes charmes vêtus d’un maillot de bain blanc de la marque Guess, qui a fini par passer au second plan puisque tous les yeux se sont concentrés sur le décolleté prononcé de la femme. manga et combien vous devriez voir de ses attributs.

À 51 ans, Jennifer Lopez est la propriétaire d’une silhouette sculpturale et tonique qui portait dans toute sa splendeur le maillot de bain qui délimitait sa taille et rappelait à tous les beautés des Bay Guardians, un rôle que cela pourrait facilement jouer. belle sirène.

Cela peut vous intéresser: la beauté éblouissante de Jennifer Lopez dans une robe blanche

La fiancée de Alex Rodriguez Elle a montré sa beauté avec la nature en combinant sa crinière naturelle courtisée par le vent avec la beauté de la mer bleue et le naturel du maquillage sur son visage.

Premier week-end d’été #VibeCheck ☀️ @Guess @lacarba, a écrit la Diva du Bronx à côté de la photo qui date du 22 juin 2020.

Avec cette publication, JLo a dépassé le million 700 mille réactions, dont celle de son ami et collègue de épouse-moi, le joli garçon Maluma. Les compliments, les émotes enflammés et les cœurs étaient rapides dans la boîte de commentaires de la star.

En 2020, Jennifer Lopez était étroitement liée à Maluma, il y avait ceux qui ont été alertés lorsqu’ils ont vu des images des deux assez romantiques circuler sur Internet; Cependant, tout s’est stabilisé lorsqu’il a été révélé que les deux interprètes jouaient ensemble une comédie romantique.

Cependant, beaucoup disent qu’il y a tellement de chimie entre le joueur de reggaeton et la fiancée d’Alex Rodríguez que cela est allé au-delà de l’amitié et qu’ils sont devenus amoureux. En fait, le voyant cubain Mhoni Vidente a assuré qu’en effet, JLo et le Pretty Boy formaient un couple.

Le célèbre voyant a souligné que même la chimie entre les deux est plus qu’évidente dans la vidéo Pa-Ti-Lonely; même qui a été un succès retentissant puisqu’ils ont rejoint deux chansons dans le même clip et que les deux ressemblent à un couple amoureux.

Mhoni voyant assure que l’amour a traversé l’écran et que Maluma a été impressionné par la beauté et la personnalité de Jennifer Lopez, qu’il a plus tard commencé à courtiser. Mhoni a souligné que le chanteur va grand et n’a pas hésité à hanter la star.

Le Cubain a assuré que JLo a fini par céder et qu’ils sont devenus amants; En plus de souligner qu’ils restent en contact via WhatsApp.

Concernant ces rumeurs, ni Jennifer López ni Maluma ne se sont épuisées à essayer de les nier et de les accepter et au contraire, elles ont poursuivi leurs projets sans se concentrer sur ce qu’elles vont dire.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Jusqu’à présent, beaucoup se demandent ce qu’il adviendra du mariage d’Alex Rodríguex et de Jennifer López, qui a été reporté en raison de la pandémie actuelle de Covid-19. Certains prétendent que ce mariage ne pouvait plus avoir lieu; Cependant, le couple a montré qu’ils s’entendaient si bien avec leurs enfants respectifs qu’ils vivaient déjà comme une grande famille.

De plus, l’interprète de Ne m’aime pas Elle s’est montrée très mature dans ses relations car elle reste généralement en contact permanent avec son ex-mari Marc Anthony, le tout pour le bien de leurs enfants.