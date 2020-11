Succès après succès, J Balvin lance de nouvelles baskets en collaboration avec Jordan | INSTAGRAM

Il y a quelques mois, le Colombien, J Balvin a décidé de s’ouvrir à ses plus de 45 millions d’abonnés sur Instagram, partageant sans honte qu’il souffrait d’épisodes d’anxiété et la dépressionEn raison de la contingence sanitaire mondiale, des maux que, avec l’aide d’un professionnel de la santé, de son partenaire, le mannequin argentin Valentina Ferrer, des membres de sa famille et clairement du soutien de ses followers et fans, il a pu surmonter petit à petit.

Et, depuis qu’il a reçu le prix reconnu de “Meilleur album de l’année “, renversant totalement Bad Bunny, n’a reçu que de bonnes nouvelles, avec de plus en plus de soutien de la part des fans.

De plus, il y a à peine une semaine, Balvin a décidé de partager une image, communiquant à ses fidèles followers qu’une merveilleuse surprise allait bientôt arriver, en collaboration avec Nike, arrivé il y a exactement trois jours, des milliers d’étonnants.

“AIR BALVIN” Le monde est grand, mais je l’ai entre les mains “My People”, a écrit le chanteur à partir de son profil, pour donner l’incroyable nouvelle qu’il avait déjà entre les mains sa paire, son propre modèle Nike Jordan.

Cette paire de baskets semble être construite avec une couleur de toile tie-dye avec un excès de matière autour du SWoosh, du col de la cheville et de la zone des orteils, ainsi que du logo smiley du chanteur sur le talon et le talon. langue avec mousse apparente.

Les nouveaux Jordans ont été fabriqués avec la qualité reconnue, ils sont colorés et sont parfaits pour toutes sortes d’activités, en plus d’être super confortables, alors, sur une autre photo, l’interprète a décidé de poser la paire de chaussures de tennis, placidement assis sur le sol de ce qui semble être son placard, où derrière lui se trouvent certaines de ses centaines de paires de chaussures de tennis et des tenues de sport avec lesquelles il apparaît normalement dans son contenu.

Grâce à ces publications, nous pouvons dire que les rêves se réalisent, ainsi que certains fans du chanteur l’ont mentionné dans leurs histoires respectives, et plus tard, il a posté une vidéo particulière sur son profil.

C’est une interview que le joueur de reggaeton a eu, il y a environ 3 ans, où il a avoué que l’un de ses plus grands rêves était de collaborer avec de grandes marques comme Jordan de Nike, et d’avoir au moins une paire de chaussures de tennis qui portent sa signature, sans aucun doute, une vidéo pleine de nostalgie et d’espoir, de même, de la publier, il a commenté que chacun de ses followers peut réaliser tout ce qu’il propose.

Il ne fait aucun doute que le Colombien a vécu ce qui pourrait être ses jours les plus heureux cette année. Cependant, cela ne s’arrête pas là, car il y a de fortes rumeurs d’autres très bonnes nouvelles, pleines de bonheur qui tournent autour de l’interprète de renom.

Il s’avère que, selon certains médias argentins importants, comme ils l’ont fait savoir: “des proches de J Balvin et de sa partenaire Valentina Ferré confirment qu’ils attendent leur premier bébé”, ce qui a sincèrement applaudi tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle, cependant, jusqu’à présent, ni le mannequin ni le chanteur ne se sont montrés aux yeux du public pour confirmer ou nier la nouvelle, mais ce n’est qu’une question de temps, de savoir ce qui se passe.

Une bonne nouvelle était déjà nécessaire pour J Balvin, car après avoir contracté la maladie de l’année, face à des épisodes de dépression et d’anxiété et d’autres problèmes de santé, toutes les bonnes choses lui viennent d’un coup, nous espérons qu’il se sentira aussi heureux que nous pour la.