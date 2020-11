Suivez Pelé!, Mhoni Vidente assure que Maradona ne partira pas seule | AP

Suivez Pelé!, Mhoni Vidente a de nouveau lancé une prédiction de ceux que personne ne veut entendre, car le célèbre cubain a fait remarquer que le départ de Diego Armando Maradona, cher Ten, ce n’est que le début et le monde du sport s’habillera de deuil à deux reprises, le nom d’El Rey émergeant, Pelé.

L’ancien clairvoyant de Programme aujourd’hui a été présenté dans sa section pronostics au sein du programme Ici avec vous, où il a révélé les mauvaises nouvelles pour le monde du sport, il pleurera à nouveau pour une idole, maintenant ce sera au tour du Brésil avec Pelé et le Mexique.

Mhoni Vidente assure qu’une personne ne part pas seule, pour qui le deuil frappera deux fois plus le monde du sport; Il a également évoqué la perte malheureuse de Doña Flor Silvestre, mère du chanteur Pepe Águilar.

Ce n’est pas tout ce que je vois, je vois encore un bonheur de plus, d’un footballeur brésilien qui est aussi très aimé, a déclaré Mhoni Vidente.

Les chefs d’orchestre de Here with you n’ont pas pu éviter d’exposer Pelé et Mhoni Vidente a souligné qu’en effet, le footballeur adoré risque de partir à 80 ans. Le Brésil pleurera un grand!

Pelé doit prendre soin de lui-même, il a 80 ans, car la lettre de mort avec le d1 @ blo hante Pelé et un autre athlète ici au Mexique. Il y a toujours trois personnes qui f @ llece et quand il s’agit de sport, ici aussi au Mexique, il faut prendre grand soin de soi … Je vois Pelé très délicat en matière de santé.

Mais Mhoni Voyant Il est allé plus loin et a donné des détails sur qui est le personnage mexicain qui est sur le point de partir pour une vie meilleure … le coronavirus sera-t-il le coupable?.

Un autre footballeur qui était très important ici au Mexique aussi qui est entraîneur ou qui était entraîneur, je ne le vois pas très bien, mais il était l’entraîneur d’América, de Pumas ou quelque chose de Rayados, quelque chose, c’est pourquoi les amis doivent beaucoup prendre soin d’eux-mêmes.

Le célèbre Cubain qui a acquis une énorme renommée grâce au programme Sabadazo, auquel Celilia Galliano, Omar Chaparro et Laura G ont participé, a souligné que la grand-mère d’Ángela Águilar était partie à la suite de Covid-19 et que le Mexique subit toujours de nombreuses pertes dues à ce virus.

Malgré ses prédictions, Mhoni Vidente a toujours été un partisan du fait que le monde devrait continuer à bouger et ne pas vivre dans la peur, prendre soin de lui-même, mais continuer à travailler et ainsi de suite.

Le voyant a récemment souligné que le Mexique allait redevenir rouge, ceci avant la réapparition du fameux virus dans notre pays; c’est Mhoni qui a également prédit que ce virus affecterait notre pays; mais elle a également été un porte-parole de l’espoir, soulignant qu’il y aura bientôt un vaccin.

Heureusement, c’est aussi une prédiction accomplie et le Mexique est très proche de commencer une vaccination massive dans le secteur de la santé, puis de continuer avec les personnes les plus vulnérables à ce virus.

Mais la Cubaine ne se limite pas à un aspect ou à une chaîne de télévision et a récemment envoyé de mauvaises nouvelles pour le programme Ventaneando, elle a assuré que l’un de ses animateurs ira dans l’au-delà.

Mhoni Voyant La chaîne de télévision a noté que les chaînes de télévision continueront d’être affectées par le coronavirus et que les téléspectateurs pourraient pleurer le départ de certains conducteurs. Elle était plus précise dans sa prédiction en s’assurant qu’elle voyait quelque chose d’étrange à Ventaneando et que ses chauffeurs devaient être très prudents.

Espérons que cette prédiction et celle du roi Pelé échouent, car dans les deux cas il y a beaucoup de gens qui pleureraient ces énormes pertes pour le monde du sport et du divertissement.