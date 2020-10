(Photo: Angela Weiss / Frazer Harrison, .)

La série de téléréalité qui a mis Kylie Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner sur la carte se termine. L’incroyable famille Kardashian se terminera en 2021 après 20 saisons. Lors de ses débuts en 2007, le E! La série de téléréalité a suivi la famille mixte Kardashian-Jenner et leurs vies adjacentes à Hollywood dans la riche banlieue de Los Angeles de Calabasas. «Momager» Kris Jenner s’est bousculé pour faire carrière pour ses filles Kourtney, Kim et Khloe tout en gérant ses plus jeunes enfants, Rob Kardashian, Kendall et Kylie, aux côtés de son épouse Caitlyn Jenner. Comme les temps ont changé, les Karshashians et les Jenners ont changé!

La série a servi de décor à plusieurs moments emblématiques de la culture pop de la première partie du 21e siècle. y compris les mariages de Kim avec Kris Humphries et Kanye West, la fondation de l’empire des lèvres de Kylie, la naissance de neuf bébés, Caitlyn Jenner sortant comme trans et la famille coupant les liens avec Jordyn Woods.

Si vous vous sentez nostalgique, ne commencez pas à manquer KUWTK et ses stars. Alors que E! a annoncé que l’émission se terminait, nous aurons de nouveaux épisodes en 2021. De plus, qui sait ce que l’avenir réserve aux Kardashians et aux Jenners. Nous sommes juste sûrs que Kris a quelque chose dans sa manche.

En attendant, il est temps de revenir sur l’origine de cette famille d’icônes de réalité et de vous montrer les vies très différentes de Kylie, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kris, Caitlyn, Scott Disick, Rob, Blac Chyna et tous les autres mènent aujourd’hui.

Nous avons trouvé des photos des débuts de tournage des Kardashian et des Jenners. Nous parlons de 2007, lorsque la poudre bronzante et les franges latérales faisaient fureur.

Notre liste se concentre sur les acteurs de KUWTK qui ont été au centre des intrigues de la série. Ainsi, même si vous ne verrez pas Kanye ici (il est rarement filmé) ou Tristan Thompson (trop nouveau), vous verrez des ex, des frères et sœurs et des amis familiers de la série tels que Lamar Odom, Tyga, Brandon Jenner, Malika Haqq. et Jordyn Woods.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les stars de Keeping Up With the Kardashians, hier et aujourd’hui!

Kourtney Kardashian: Alors

Lorsque la série de télé-réalité a commencé en 2007, la sœur aînée Kardashian avait 28 ans et copropriétaire de la boutique de vêtements Calabasas DASH, avec les sœurs Kim et Khloe. Kourtney Kardashian sortait avec son futur bébé papa, Scott Disick. Le couple s’est rencontré et a commencé à sortir ensemble en 2006. En 2009, elle et sa sœur Khloe ont lancé le spin-off E! série, Kourtney et Khloe Take Miami, qui a duré trois saisons. À partir de 2011, Kardashian et sa sœur Kim ont joué dans la série dérivée Kourtney et Kim Take New York. Il a duré deux saisons.

Khloe Kardashian: Alors

La plus jeune sœur de Kardashian n’avait que 23 ans lorsque la série a commencé en 2007. Le copropriétaire de DASH a épousé le joueur de la NBA Lamar Odom en 2009 après une relation d’un mois. La même année, elle et sa sœur Kourtney ont fait leurs débuts dans le spin-off E! série, Kourtney et Khloé Take Miami. De 2011 à 2012, Kardashian et Odom ont eu une série de téléréalité de courte durée intitulée Khloé & Lamar. La star de télé-réalité et son beau baller ont divorcé en 2016. Pendant la course de KUTWTK, la fille californienne est sortie avec le rappeur French Montana et le joueur de la NBA James Harden. En 2016, Kardashian a brièvement eu son propre talk-show FYI appelé Kocktails avec Khloe.

Rob Kardashian: Alors

Nommé d’après son père, le regretté avocat d’OJ Simpson, Robert Kardashian, le jeune Kardashian avait 20 ans et était étudiant en commerce à l’USC lorsque l’émission a commencé. Rob Kardashian a été vu à l’origine sortir avec l’ancienne star de Cheetah Girl, Adrienne Bailon. En 2011, il a participé à la saison 13 de Dancing With the Stars d’ABC et s’est classé deuxième. En 2012, il lance sa ligne de chaussettes, Arthur George, qui porte le nom de lui-même, de son père et de son grand-père.

Rob Kardashian: Maintenant

En 2016, Rob Kardashian a commencé à sortir avec le mannequin Blac Chyna. Au cours de leur relation difficile, ils se sont fiancés, ont eu une fille nommée Dream, joué dans une émission de télé-réalité appelée Rob & Chyna et ont enduré une rupture très publique et désordonnée. Plus récemment, la star de télé-réalité s’est concentrée sur sa santé physique et sur le fait d’être papa. Après avoir pris une pause sur les réseaux sociaux, il est également revenu sur Instagram.

Kendall Jenner: Alors

Jenner avait 11 ans lorsque la série de télé-réalité a commencé à tourner. L’élève alors primaire de la Sierra Canyon School était présenté sur KUWTK, mais avait à l’origine un rôle beaucoup plus restreint. En grandissant, la série a documenté le début de sa carrière de mannequin.

Kendall Jenner: Maintenant

La star de la réalité devenue mannequin a défilé dans le défilé de mode Victoria’s Secret et sur les podiums à travers le monde. La célébrité née et élevée à Calabasas est devenue le sujet du ridicule public après avoir joué dans une publicité Pepsi qui, selon ses détracteurs, faisait la lumière sur la brutalité policière. Jenner était également l’un des mannequins qui a promu le désormais tristement célèbre Festival Fyre de 2017. Forbes a classé la brune comme le modèle le mieux payé de 2018.

Kylie Jenner: Alors

Le plus jeune frère Kardashian-Jenner avait 10 ans lorsque la série de téléréalité a commencé. Comme sa sœur Kendall, Kylie Jenner était étudiante à l’école privée de Chatsworth Sierra Canyon. Jenner a été présentée dans la série de téléréalité dès ses premiers épisodes, mais n’est devenue l’une de ses stars qu’à l’adolescence. Dans un épisode de KUWTK en 2015, Jenner a admis avoir obtenu des produits de remplissage pour les lèvres pour créer sa moue signature.

Kylie Jenner: Maintenant

Après que les fans aient essayé de reproduire ses lèvres, l’adolescente Kylie Jenner a lancé son désormais célèbre duo de crayons à lèvres et à lèvres liquides mat, le Kylie Lip Kit. En raison du succès de la start-up, elle a renommé la marque Kylie Cosmetics et a élargi sa gamme de produits. La star de télé-réalité a commencé à sortir avec le rappeur Tyga en 2015. Le couple s’est ensuite séparé en 2017. La même année, Jenner a commencé à sortir avec le rappeur Travis Scott et a joué dans un spin-off de courte durée de KUWTK appelé Life of Kylie.

Kris Jenner: Alors

Lorsque la série a commencé en 2007, la matriarche de télé-réalité dirigeait sa société de production, Jenner Productions, et était mariée à l’olympienne Caitlyn Jenner, alors connue sous le nom de Bruce Jenner. En 2013, l’ex-épouse de l’avocat Robert Kardashian a eu un talk-show de jour appelé Kris. Cela a duré six semaines. Pendant KUWTK, la star de télé-réalité a mis fin à sa relation avec Caitlyn Jenner; le couple a divorcé en 2015. Pendant leur séparation, Kris Jenner a commencé à sortir avec Corey Gamble.

Caitlyn Jenner: Alors

Lorsque la série a commencé, le médaillé d’or olympique naviguait dans sa vie de parent à une couvée de stars de la réalité émergentes. En 2015, lors d’un entretien 20/20 avec Diane Sawyer, Jenner a annoncé son identité transgenre. Jenner a pris du recul pour être l’une des stars du KUWTK la même année. L’athlète a ensuite joué dans la série de téléréalité, I Am Cait, qui a duré deux saisons.

Caitlyn Jenner: Maintenant

En 2017, la star de télé-réalité a publié un livre révélateur, Les secrets de ma vie, qui critiquait l’ex-femme Kris Jenner. Le livre, ainsi que la performance de Jenner dans la série de télé-réalité britannique I’m a Celebrity … Get Me Out of Here !, auraient créé un fossé entre Jenner et le reste de sa famille.

Bien qu’il ait été largement spéculé à la fin des années 2010 que Caitlyn Jenner sortait avec une amie de vingt ans, Sophia Hutchins, la rumeur a été dissipée par Hutchins.

Scott Disick: Alors

Le petit ami de Kourtney Kardashian est rapidement devenu un favori des fans pour ses hilarants one-liners et sa perspective extérieure à l’intérieur de la famille Kardashian-Jenner. La star de télé-réalité est apparue à chaque saison de KUWTK ainsi que dans plusieurs de ses séries dérivées, notamment Kourtney et Kim Take Miami, Kourtney et Kim Take New York et Kourtney et Khloe Take The Hamptons. Scott Disick est le père des trois enfants de Kourtney. Le couple, qui s’est séparé en 2015, ne s’est jamais marié.

Corey Gamble: Alors

Le directeur de la tournée Justin Bieber et Kris Jenner se sont rencontrés pour la première fois à la fête du 40e anniversaire du créateur de mode Riccardo Tisci en 2014. Ils ont commencé à sortir ensemble cette année-là. Corey Gamble a rejoint le casting de L’incroyable famille Kardashian en 2015.

Corey Gamble: maintenant

Corey Gamble et Kris Jenner ont fait en sorte que les fans se demandent s’ils sont fiancés ou non. En 2018, en tant qu’invitée de l’émission The Late Late Show de CBS, Jenner a été interrogée sur la bague en diamant qu’elle portait à la main gauche. Jenner a répondu: “Ce n’est pas la bague… Mais il y a une bague!” En 2020, le couple ne s’était toujours pas marié.

Tyga: Alors

Le rappeur, qui a déjà fréquenté Blac Chyna et a engendré leur fils, King Cairo, est entré dans l’orbite de KUWTK via Kylie Jenner. Tyga a rencontré Jenner lors de la fête du 16e anniversaire de la soeur du magnat de la beauté Kendall. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2015. Il avait 26 ans. Elle avait 18 ans. Le couple s’est séparé en 2017.

Tyga: Maintenant

Après la séparation, Tyga et Kylie Jenner restent amicaux. Le rappeur «Ibiza» a été hospitalisé lors d’une tournée en 2019. En 2020, le magasin de hip-hop XXL a qualifié la célébrité de «l’un des rappeurs les plus divertissants que vous devez suivre sur TikTok».

Blac Chyna: Alors

L’ex Blac Chyna de Tyga est apparu pour la première fois sur KUWTK quand elle a commencé à sortir avec Rob Kardashian en 2016. Au cours de leur relation tumultueuse, le couple a eu une fille, s’est fiancé et a joué dans une émission de télé-réalité appelée Rob & Chyna. En 2017, le couple a subi une rupture très publique et désordonnée.

Blac Chyna: Maintenant

Depuis sa séparation avec Rob Kardashian, Blac Chyna se concentre sur ses deux enfants, Dream et King Cairo, ainsi que sur ses multiples entreprises de beauté et de mode. En 2020, le mannequin a sorti une chanson intitulée «My Word».

Brandon Jenner: Alors

Dans les premières années de KUWTK, Brandon Jenner, le fils de Caitlyn Jenner et Linda Thompson, et demi-frère de Kendall Jenner et Kylie Jenner, était fréquemment présenté avec sa petite amie et partenaire musicale d’alors, l’ancienne Leah Felder. Ensemble, le duo a joué en tant que Brandon & Leah. Leur chanson, “Showstopper”, était la chanson thème de Kourtney et Kim Take Miami. Le couple s’est marié en 2012. Ils ont une fille ensemble.

Malika Haqq: Alors

La meilleure amie de Khloe Kardashian a commencé à apparaître sur KUWTK dans la saison 2. Malika Haqq est apparue plus tard sur Khloe & Lamar, et l’émission centrée sur DASH, Dash Dolls, diffusée sur E! pour une saison.

Jordyn Woods: Ensuite

(Photo: Mike Windle, .)

Les téléspectateurs de KUWTK ont été présentés pour la première fois à Woods en 2015. Le modèle était le meilleur ami de Kylie Jenner depuis l’âge de 13 ans. En 2019, il a été rapporté que le bébé papa de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, avait trompé Khloe avec Woods.

