Le co-animateur de View, Sunny Hostin, a révélé dans l’épisode de vendredi que ses beaux-parents étaient tous les deux morts du COVID-19. L’animatrice de l’émission a expliqué que les parents de son mari Emmanuel Hostin sont décédés pendant les vacances et que sa famille est toujours en deuil. Hostin a estimé qu’il était important de partager la réalité de cette perte avec les téléspectateurs pour faire comprendre la gravité de la pandémie.

“Après avoir parlé avec [my husband], il a estimé que du point de vue de la santé publique, il était très important pour moi de partager que nous sommes profondément attristés que Manny ait perdu ses deux parents pendant les vacances “, a déclaré Hostin, essayant de contenir ses émotions.” Il a perdu son père sur Le 28 décembre, et il a perdu sa mère le jour du Nouvel An, tous deux à cause de COVID. Ils étaient tous les deux médecins et ils étaient tous les deux très prudents. Ils n’ont pas célébré Thanksgiving avec nous parce que nous avons tous décidé que ce n’était pas sûr. Et après de nombreuses recherches de contacts, nous ne savons toujours pas comment ils ont contracté ce virus. “

Notre @Sunny Hostin révèle que ses deux beaux-parents sont décédés des suites de complications du COVID-19: «Nous sommes dans un profond chagrin.» “COVID est très, très sérieux – ce n’est pas une blague, ce n’est pas un canular … Je vous en supplie, distance sociale, portez votre masque, lavez-vous les mains.” https://t.co/f8u2wbJuik pic.twitter.com/NSAj7FzJZf – The View (@TheView) 8 janvier 2021

«Le COVID est dévastateur, et bien que mes enfants et les frères et sœurs de Manny, Helen et Carlos, soient dans un profond chagrin, nous voulons que tout le monde sache que vous pensez peut-être que vous êtes en bonne santé et que vous ne serez pas touché, mais vous pouvez être un porteur asymptomatique », Continua Hostin. «Vous pourriez mettre en danger quelqu’un que vous aimez. Alors s’il vous plaît, je vous en supplie, distance sociale, portez votre masque, lavez-vous les mains, et si vous avez l’occasion de prendre ce vaccin, prenez-le.

Hostin a veillé à remercier les infirmières et les médecins qui ont soigné sa belle-famille, disant qu’ils lui ont fourni «des soins incroyables», mais «malgré tout cela, ils n’ont pas réussi». Elle a également remercié ses coanimateurs de The View de l’avoir soutenue à travers cette tragédie et de lui avoir donné une plateforme pour partager ce message.

Hostin a également révélé que son mari avait maintenant pris le vaccin contre le coronavirus, bien qu’elle n’ait pas révélé celui qu’il avait reçu. Elle a déclaré qu’il n’avait eu aucune réaction indésirable et qu’il était sur la bonne voie pour recevoir la deuxième dose à temps, alors qu’elle attend avec impatience une dose disponible pour elle-même.

L’approbation publique du vaccin par Hostin est considérée par certains comme la partie la plus importante et la plus réalisable de sa déclaration. Les États-Unis ont eu du mal à atteindre ou à maintenir l’adoption généralisée de mesures de santé publique tout au long de la pandémie de coronavirus, y compris la distanciation sociale, la suspension d’événements publics et les masques faciaux. Les théories du complot sur le vaccin sont également répandues, donc toute adoption par un agent public de confiance est utile. Jusqu’à présent, le vaccin est disponible pour les résidents des maisons de soins infirmiers et les travailleurs médicaux dans la plupart des États.