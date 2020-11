Super Bowl 2021, The Weeknd sera en charge de la mi-temps | .

Dès le début, la nouvelle a été publiée que le chanteur Le weekend Il serait en charge de divertir la mi-temps du Super Bowl pour la prochaine 2021, immédiatement cela a commencé à être une tendance dans les réseaux sociaux.

Abel Makkonen Tesfaye est le nom complet de l’homme de 30 ans internationalement connu sous le nom de Le weekend devenu célèbre grâce à ses chansons, qui ont gagné une place dans chacun des foyers du monde entier, on retrouve toujours l’une de ses mélodies lors d’une réunion, d’un bar ou d’une soirée.

En plus d’être chanteur, il est producteur et compositeur, il est né le 16 février 1990 au Canada, il fait partie de la guilde des artistes qui a rendu ses fans fous et qui se trouve être canadien comme Justin Bieber et Shawn Mendes.

Le weekend Il est l’un des rares artistes à pouvoir se vanter de ses grands succès incarnés dans un seul tube qui lui a valu de belles récompenses en tant qu’artiste de l’année grâce à son album “After Hours”, dans lequel on peut trouver plusieurs tubes qui continuent de sonner à ce jour, en particulier sur Tik tok.

Parmi ses succès on retrouve:

Des lumières aveuglantes dans vos yeux après les heures, sauvez à nouveau vos larmes

Quelque chose qui a également beaucoup retenu l’attention dans sa collaboration en espagnol avec le chanteur colombien Maluma avec qui il a interprété le single “Hawaii”, il ne fait aucun doute que Le weekend c’est un artiste complet.

The Weeknd lui-même a été en charge de partager dans son compte une nouvelle qui a choqué le monde entier, à savoir qu’il aura une présentation à la mi-temps du Super Bowl l’un des scénarios les plus attendus au monde, cette présentation emblématique c’est devenu tout un phénomène au fil des ans.

Se produire sur la scène emblématique. Rendez-vous le 02/07/212, a écrit l’artiste.

Il a sûrement une tâche ardue à surmonter, car jusqu’à présent, ce 2020 en raison du fait que la présentation de Shakira à côté de Jennifer Lopez également connue sous le nom de Jlo ne sera pas facile à surmonter, jusqu’à présent, il a plus de 188 millions de vues sur YouTube , dépassant de loin les autres présentations passées.

La scène de la mi-temps du Super Bowl a eu à l’esprit de grandes célébrités qui au fil des ans sont devenues des légendes, malgré le fait qu’elles l’étaient déjà avant d’apparaître dans ledit événement, parmi les artistes qui y ont participé sont trouver:

Michael Jackson Beyoncé Bruno Mars Stevie Wonder Christina Aguilera Enrique Iglesias Phil Collins Aerosmith Lady Gaga Madona Les Rolling Stones

C’est une longue liste, mais peut-être que ceux mentionnés font partie des plus représentatifs, cela vaut la peine de voir chacune des présentations, il y a ceux qui ont fait des comparaisons entre une présentation et une autre, cependant chacune de ces présentations a quelque chose de spécial, en plus de quoi certains comme peut-être d’autres non.

Sans aucun doute Le weekend il aura une présentation majestueuse dont nous nous souviendrons à la postérité tout comme le passé.

Le Super Bowl va être Rockin cette année “,” Imaginez le remix d’Hawaï avec Maluma “,” C’est super bravo King “, écrivaient certains internautes dans sa publication.

Jusqu’à présent, l’interprète de “Call Out My Name” a sorti cinq albums studio, le premier est sorti en 2013 et le dernier est sorti cette année, il a également une compilation et trois mixtapes; Quant à ses tournées mondiales, il y en a eu huit, à partir de 2012, la prochaine est prévue pour 2021.

