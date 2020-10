La société Nintendo a annoncé qu’elle ouvrirait son parc à thème Super Nintendo World à Osaka, au Japon, au printemps de l’année prochaine, après que la date d’ouverture ait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19, a rapporté Excelsior.

À la mi-janvier, Nintendo a annoncé que le parc à thème Super Nintendo World à Osaka comportera des bracelets d’activités avec lesquels les visiteurs pourront se sentir comme Mario.

Le bracelet, appelé «Power Up Band», se synchronisera avec une application mobile et suivra les activités des visiteurs. Cela permettra également aux visiteurs de collecter des pièces numériques et de rivaliser avec d’autres personnes dans le parc, permettant à tous ceux qui se rendront au Super Nintendo World de vivre la sensation du jeu à la première personne.

Le parc à thème du Japon devait ouvrir avant les Jeux olympiques, qui devaient se tenir cette année à Tokyo et ont été annulés en raison de la pandémie, puis aux États-Unis et à Singapour. Maintenant, Nintendo a déclaré sur la version japonaise de son site Web que Super Nintendo World ouvrirait dans la ville d’Osaka au printemps prochain.

De même, la société a annoncé qu’elle ouvrirait le 16 octobre une cafétéria à thème et un magasin dans le quartier hollywoodien d’Universal Studio Japan. «Mario Café & Store» proposera des restaurants et des boutiques décorés sur le thème du monde de Mario. De plus, le menu de la cafétéria comprendra des crêpes sur le thème de Mario et Luigi, une boisson Super Mushroom et des sodas avec les moustaches de Mario et Luigi. De son côté, le magasin proposera également des produits tels que des T-shirts, des sacs ou des coussins.