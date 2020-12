Super paysage! Maluma pose avec son torse naturel pour ses fans | AP

Le beau chanteur colombien Maluma Il a de nouveau surpris ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux avec une photographie montrant son torse nu, révélant sa silhouette tonique et chacun de ses tatouages.

Maluma a réchauffé ses followers au maximum en montrant ses tatouages ​​sensuels sans chemise sur une photo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel, les fans de Maluma sont devenus fous et sont reconnaissants pour l’orbite qu’ils se sont donnée.

Il ne fait aucun doute que Maluma est l’un des plus grands représentants du reggaetón et cela grâce à la bonne réception que ses chansons ont eue sur les listes de popularité les plus importantes de l’industrie de la musique hispanophone dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Et est-ce que le succès que le chanteur colombien a connu ces dernières années lui a permis de réaliser de grandes réalisations qu’aucun autre joueur de reggaeton n’a pu faire, comme pouvoir se produire pour la première fois en Arabie saoudite lors de la finale de la Formule E du Diriyah E-Prix l’année dernière.

Aussi, le chanteur Maluma Il est très aimé de ses followers, qui aiment le soutenir dans tous ses projets et aussi dans les choses folles qu’il partage avec eux via son compte Instagram officiel, où il a réussi à obtenir plus de 56 millions de followers.

Cependant, le talent et le succès ne sont pas la seule chose qui caractérise l’interprète «Hawaii», car on sait qu’il est également considéré comme l’un des chanteurs de reggaeton les plus s3xys de ces derniers temps, car il a un corps solide, le fruit de son travail au gymnase et bien sûr de sa bonne alimentation.

Cette fois, nous vous rappellerons une photo où Maluma Il a rappelé à ses followers la raison pour laquelle il est considéré comme l’un des hommes les plus attirants de l’industrie de la musique et a partagé sur son compte Instagram une photo qui a dépassé le million de likes à ce jour.

La photo nous montre une Maluma séduisante et s3xy montrant sa marque torse nu sous les rayons du soleil, et cela nous permet aussi de connaître les tatouages ​​que le Colombien a sur son corps, les mêmes qui rendent ses fans fous, puisqu’ils considèrent que le chanteur a l’air extrêmement ardent avec eux.

Que vos faiblesses deviennent vos plus grandes forces », a écrit Maluma dans la publication.

Cliquez ici pour voir une photo de Maluma torse nu.

Comme prévu, cette publication qui a été partagée le 4 décembre de l’année dernière, a fait sensation auprès de ses millions de followers sur le réseau social, alors ils n’ont pas hésité à la remplir de compliments, compliments et commentaires.

Tu es mon rêve “,” Un jour nous nous marierons “,” Mon amour “,” Mon Dieu “,” Je suis amoureux “,” Tu es le plus !!!! ” la meilleure personne au monde et c’est ainsi que les faiblesses doivent devenir nos forces »,« Je t’aime, bien sûr que je fais »,« Tu es une œuvre d’art »étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

D’un autre côté, certains fans de Maluma Ils sont extrêmement bouleversés par le fait qu’une supposée “image interdite” du chanteur a été partagée, où il apparaît sans rien porter.

Sur la photo qui a été partagée il y a quelque temps, le chanteur apparaît devant un miroir en train de prendre une photo, il est à noter qu’à cette époque ses cheveux étaient un peu longs ainsi que sa barbe, le aussi appelé “Pretty Boy” montrait son côté le plus coquin .

On y voit son torse nu, même si en réalité c’est sa silhouette complète, seulement que dans ses «parties» elle a un très grand cœur rose qui en couvre une grande partie.

