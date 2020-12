Superbe vue de derrière, Demi Rose ne porte qu’un corset et ravit les fans | INSTAGRAM

La promesse est la dette et Demi Rose le sait. A cette occasion nous aborderons la dernière publication de la belle mannequin britannique dans laquelle elle a finalement dévoilé une de ses nouvelles photographies de son voyage en Afrique et l’une des meilleures vues de derrière que nous ayons vues à ce jour.

C’est une photographie que l’on pourrait avoir une excellente vue de dos de la belle mannequin internationale, qui sillonne l’Afrique à la recherche d’aventures et surtout pour capturer sa beauté dans les beaux paysages que la vieux continent.

Depuis son arrivée, elle avait été très occupée à profiter du manoir dans lequel elle séjournait, ainsi que de divers safaris donc il n’avait pas eu beaucoup de temps pour télécharger des photos à part il sauvegardait les meilleures sessions pour nous surprendre et le garçon l’a fait.

C’est l’ensemble qu’il a utilisé récemment dans ses histoires dans lequel il ne portait qu’un corset et un très grand chapeau, afin de laisser ses charmes en l’air et pouvoir chouchouter ses fidèles adeptes, qui étaient plus que reconnaissants de l’instantané et lui a donné leurs goûts, bien sûr, ils ont rempli la boîte de commentaires avec des compliments très créatifs et des compliments cherchant à attirer leur attention.

Il y avait plus de 430 mille utilisateurs qui sont venus donner leur goût et qui ont sûrement ravi leurs élèves avec les belles images qu’il nous a données, l’une de dos et l’autre de face pour que nous ne manquions aucun angle de sa beauté.

Les internautes considèrent que je refuse l’une des plus belles femmes du monde et l’un de leurs modèles Instagram préférés, alors ils continuent à la soutenir et à suivre ses aventures de près, ce qui peut être fait dans ses histoires, la suivre et la regarder. pièces de divertissement.

C’est vrai, dans leurs histoires, ils cherchent à se rapprocher un peu plus de leur vie personnelle et dans ces moments si nous allons y aller, nous pouvons apprécier qu’ils ont eu un dîner très spécial dans lequel ils ont été visités par une tribu africaine qui a présenté leurs danses et leurs traditions, bien sûr. Demi Rose a pris sur elle de le filmer pour nous.

Là, il a également partagé des histoires amusantes avec son amie Shirin Houssein, avec qui il voyage et partage une chambre dans la vidéo, on peut voir comment un petit animal était devant sa fenêtre et les fixait, ce qui faisait trop de grâce aux jeunes femmes. Des modèles.

Elle a également expliqué que son séjour en Tanzanie était terminé et qu’elle était prête à déménager, l’Ouganda étant sa prochaine destination.

Demi Rose et ses amis sont également partis en safari et pas seulement, mais directement dans les réserves où ils ont pu observer un groupe de zèbres, des animaux très beaux et inhabituels que l’on ne trouve que là-bas.

Demi Rose a sûrement plus de photos prêtes pour nous, nous vous recommandons donc de continuer à regarder Show News pour ne rien manquer de ses actualités et bien sûr de ses belles images.