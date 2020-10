Superbes paysages, Demi Rose rencontre l’océan en montant un yacht | INSTAGRAM

Si c’est la première fois que vous observez la célèbre mannequin britannique Demi Rose, vous serez surpris, cependant, même si vous la connaissez déjà, la même chose se produira également, car en vérité c’est l’une de ses meilleures images.

Cette fois, c’est une photographie, qui bien qu’elle ait été prise il y a quelques semaines, s’est déroulée lors d’une séance photo au-dessus de l’une des précédentes dans laquelle la belle fille se promenait où elle a réussi à se fondre parfaitement avec l’océan, le le ciel et le bateau, pour former un beau paysage l’un des plus beaux qui existe.

Sans être une exagération, de nombreux utilisateurs sont tombés amoureux quand ils ont vu l’instantané, dans lequel Demi Rose est allongée face contre terre sur le pont d’un yacht, dans lequel elle était en promenade, car comme nous le savons, la fille jouit de la richesse naturelle de notre planète dans le monde.

Vous vous demandez sûrement comment elle peut avoir une vie de détente et de promenades sans fin? Tout a commencé il y a quelques années lorsque la jeune femme a commencé à télécharger du contenu sur son Instagram, dans lequel elle avait l’air très jolie et bien soignée, alors certaines marques ont réussi à la contacter. pour commencer à filmer des publicités pour ses produits, ce qui l’a propulsée vers la gloire et elle l’a fait rapidement.

De là, elle a été invitée à divers événements sociaux, elle a même été obligée de modéliser une ligne de mannequins pour une excellente marque de vêtements, mais là, elle s’est rendu compte que son truc n’était pas le podium, mais posant devant des caméras professionnelles. cette spécialité.

Elle ne pouvait pas bien marcher parce que les chaussures qui lui étaient données ne lui allaient pas parfaitement, mais cela l’a beaucoup aidée à se concentrer sur ce qu’elle aime vraiment, c’est-à-dire se combiner avec les plus beaux paysages du monde en voyageant et promouvoir auprès des marques. , qui l’a aidé à financer certains de ses voyages.

De nos jours, elle est très concentrée sur son compte Instagram pour faire son travail, ainsi que sur l’amélioration de sa silhouette et cela peut être vu dans certaines histoires dans lesquelles la fille semble donner un traitement de réaffirmation sur ses jambes, ce dont elles ont sûrement besoin. , depuis ces derniers temps, il mange de tout lors des événements sociaux sophistiqués auxquels ils participent.

En effet, la fille n’a pas eu assez de temps pour faire de l’exercice car même si elle le faisait, il semblerait qu’elle ne soit pas une fille de fitness mais plutôt une fille qui aime se détendre et méditer, profitant de ces goûts pour performer introspection et améliorez toujours votre moi intérieur en sachant que tout n’est pas joli.

Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait une version de Demi Rose fitness girl, ce serait peut-être un excellent résultat, même si nous ne pouvons pas le garantir, car le style qu’elle gère est sinueux et voluptueux, ce qui ne se combinerait sûrement pas aussi avec des muscles définis.

Il est à noter que la jeune femme du Royaume-Uni a cherché à améliorer l’attitude et l’ambiance de tous ses fans, à qui elle partage des images avec des phrases de motivation qui nous invitent à réfléchir et à vouloir être une meilleure personne ou du moins c’est l’objectif qu’elle poursuit et aimerait beaucoup pouvoir aider.

Elle a également été un peu retirée de son réseau social car elle travaille probablement sur un projet ou simplement se repose dans son appartement, où avec son chiot et son chaton elle passe des moments incroyables de pure paix à écouter de la musique calme et à profiter de ses instruments de musique. qui se composent d’une harpe, d’un ukulélé, d’un gong et bien d’autres.