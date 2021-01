S

UPERDRY affirme qu’il mènera la charge vers une mode «durable», avec des baskets et des vestes végétaliennes fabriquées à partir de bouteilles récupérées dans l’océan et des sites d’enfouissement.

Le directeur général Julian Dunkerton estime qu’une stratégie de marketing Internet «dirigée par les influenceurs» aidera cette mission, améliorant l’attrait de la marque auprès des jeunes. Un partenariat avec le footballeur brésilien Neymar Jr, qui n’est qu’un des autres à suivre.

La plupart des magasins étant fermés, l’entreprise a chuté à une perte de 19 millions de livres sterling au cours du semestre.

Les ventes au cours des 26 semaines précédant octobre ont chuté de 23% à 283 millions de livres sterling et n’ont été que partiellement compensées par le passage au commerce électronique.

Mais le directeur général Julian Dunkerton reste optimiste qu’une «réinitialisation» de l’entreprise portera ses fruits.

Il a déclaré: «Covid-19 a posé des défis importants à Superdry comme à de nombreuses autres marques, et cela s’est poursuivi tout au long du premier semestre et au second avec de nouveaux verrouillages sur nos marchés clés», a-t-il ajouté.

«Notre équipe a incroyablement bien réagi et surtout, nous nous sommes concentrés sur la prise en charge de nos collègues et clients et de veiller à ce que chacun soit en sécurité.»

Il n’y a pas de dividende. Un avertissement sur la «capacité du groupe à continuer comme une préoccupation croissante» a fait baisser le titre de 11% à 213p.

