Surnaturel a frappé la télévision en 2005 et a séduit le public avec sa combinaison de suspense paranormal et de chimie considérable entre Jensen Ackles (Dean Winchester) et Jared Padalecki (Sam Winchester), les frères. destiné à combattre toutes sortes de menaces surnaturelles.

D’une série épisodique avec un monstre hebdomadaire qui comprenait des vampires, des loups-garous et des wendigos, la série a fini par devenir une épopée surnaturelle à grande échelle mettant en vedette Lucifer, l’archange Michael et Dieu lui-même. La combinaison d’une histoire familiale mystérieuse, de la quête de la rédemption et de la vision sauvage d’Eric Kripke sur la fantaisie a duré plus longtemps que quiconque ne l’aurait cru possible, et le voyage des Winchesters a finalement duré 15 saisons complètes.

Le public a regardé Sam et Dean passer de garçons au visage frais à des hommes adultes, et le fandom Supernatural est devenu l’un des plus fidèles et des plus passionnés de la télévision.

Cependant, et à la surprise particulière de ce fidèle fandom, le dernier chapitre a été une expérience décevante qui a non seulement déconcerté une grande partie du public, mais a également laissé le sentiment d’une histoire incomplète. hâtif et sans la moindre intention de clore le cycle de près de deux décennies d’aventures avec une certaine dignité et des confrontations contre toutes sortes de créatures. Dès la fin de la transmission de l’épisode, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement, leurs plaintes et surtout leur profonde déception face à la clôture d’une histoire qui manquait d’attrait, un sens du transcendantal et même de l’humour tordu qui a toujours distingué la série.

Un peu de contexte

La saison quinze a dû interrompre son enregistrement en raison de l’arrêt causé par l’urgence sanitaire du coronavirus, qui a entraîné la division de l’histoire en deux parties distinctes, qui devaient finalement se conclure dans un formidable dernier chapitre. Cependant, la rupture du rythme et les enregistrements ont affecté d’une manière ou d’une autre la ligne narrative de la série, qui a fini par montrer ce qu’on a appelé “un résumé hâtif” de ses quinze saisons précédentes.

En fait, la construction du dernier chapitre – dont les premières intrigues ont commencé à être racontées plus tôt – avait déjà été controversée, après la mort brutale d’un personnage principal, qui a déconcerté une bonne partie des fans et les a laissés se demander où cela allait. dirigé la conclusion.

Pour la première, la combinaison d’une histoire simple et d’un manque de complexité étonnant au moment de conflits de longue date culminants a fait de la dernière partie de Supernatural le sujet d’un débat acharné.

Fils mal noués ne menant nulle part

Supernatural a choisi de renoncer à un énorme chapitre d’apothéose: pratiquement tous les fils de l’intrigue étaient déjà liés dans l’avant-dernier épisode, laissant une dernière heure pour se concentrer pleinement sur Sam et Dean Winchester, sur ce qui était censé le faire. ce serait un hommage aux deux frères et à l’esprit de la série, incarnée par les deux.

Cependant, l’histoire intitulée Carry On a été décrite comme une finale anticlimatique qui ne correspondait pas aux attentes qu’elle a générées. À la surprise des fans, le dernier épisode est revenu à son format «monstre de la semaine» avec un nid de vampires de taille modeste se lançant dans une frénésie de meurtre, et les Winchesters reprenant l’affaire.

Plutôt que l’envoi épique – à égalité avec les niveaux d’aventure les plus récents de la série – Carry On rappelle les racines de la première saison de Supernatural, et si certains peuvent apprécier ce retour à des temps plus simples, de nombreux téléspectateurs ont été déçus par la chasse finale à plus petite échelle et à faible risque des Winchesters.

Et où est tout le monde?

Supernatural – Numéro d’image: SN_S15_FinalSeason_1080x1350.jpg – Sur la photo (LR): Alexander Calvert comme Jack, Jared Padalecki comme Sam, Misha Collins comme Castiel et Jensen Ackles comme Dean – Photo: Brendan Meadows / The CW – © 2020 The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

Comme si ce qui précède ne suffisait pas, Carry On manquait de visages familiers. Le chapitre s’est dispensé de Castiel (Misha Collins) Jack (Alexander Calvert) et Eileen (Shoshannah Stern) et a laissé les frères comme le centre principal de l’argument, qui n’est pas critiquable, jusqu’à ce qu’il soit analysé que la série a fini par dépendre presque complètement de son luxe secondaire après avoir créé un arc d’histoire de plus en plus épique et mémorable.

Naturellement, la pandémie aurait joué un rôle dans la décision de minimiser le casting sur le plateau, mais cela ne justifie pas la douceur du script et le fait qu’il manquait quelque chose de plus élaboré qu’un paranormal procédural, dans une série qui a basé sa survie sur une histoire qui a dépassé cette norme limitée il y a des années.

On ne sait pas dans quelle mesure la fin de Supernatural a été réécrite en raison de la pandémie, mais les restrictions de tournage auraient pu empêcher les personnes clés de faire d’autres apparitions.

Et cette mort? (ATTENTION, UN GRAND SPOILER)

Sans aucun doute, le moment le plus important de Carry On est la mort de Dean Winchester, mais de nombreux fans ne sont pas satisfaits de la façon dont un événement de cette ampleur s’est déroulé.

Depuis la première saison, Sam et Dean ont développé une réputation légendaire parmi leurs différents ennemis, à la fois célestes et monstrueux. Ils ont tous deux survécu à des entités primordiales, des guerriers bibliques et des démons mythologiques, battant chacun sur leur chemin vers l’infamie et gagnant leur place en tête de la liste des plus recherchés de l’enfer (et du paradis).

Et pourtant, le seul obstacle que Dean Winchester n’a pas pu surmonter s’est avéré être une pointe rouillée dans une grange. Quelle explication pouvez-vous avoir pour que le personnage principal ait été tué d’une manière aussi simple? Cela peut être allégorique et même une façon de méditer sur la fragilité humaine, mais même alors, le L’intrigue s’est déroulée avec une simplicité insensée, plate et inattendue.

Et cette représentation maladroite de grands thèmes dans le sous-texte

La représentation de l’homosexualité a été un problème dans le dernier trio d’épisodes surnaturels, de nombreux utilisateurs de Twitter se plaignant de la gestion par l’émission de personnages gays ou du moins ayant l’intention de quitter leurs placards célestes.

Le problème est devenu apparent dans le chapitre intitulé Désespoir, lorsque Castiel a déclaré son amour pour Dean peu de temps avant qu’il ne soit tué par le Vide. C’était une situation inhabituelle qui semblait également faire référence au trope habituel – et désagréable – souvent appelé «Enterrez vos gays»: en d’autres termes, la mort rapide et violente d’un personnage d’une orientation sexuelle spécifique, après avoir déclaré votre amour ou au moins montré clairement vos préférences.

La situation est devenue encore plus délicate lorsque l’acteur Misha Collins (Castiel) a confirmé que la scène finale de son personnage était destinée à être une déclaration romantique. Quelles que soient les motivations que Supernatural ait pu avoir pour tuer le personnage si facilement et rapidement – le mot que plusieurs fans ont utilisé est «expédition» – il était évident que le fait qu’il admette ses sentiments pour Dean pourrait être mieux exploité et analysé. , qu’une sorte de ligne circonstancielle au milieu de toutes sortes de situations hâtives et mal conçues.

Et ce sont tous des amis?

L’une des omissions les plus flagrantes concerne l’héritage des frères Winchester. Au cours de leur vie, les deux ont inspiré de nombreux autres chasseurs et ont gagné le respect de beaucoup de ceux qui, comme eux, se sont engagés à protéger le monde des monstres, des vampires, des monstres primordiaux aux mauvaises intentions et d’une longue liste d’ennemis farfelus.

Mais le dernier chapitre passe Olympiquement de l’importance narrative d’un tel exploit, pour analyser uniquement l’idée que Dean et Sam étaient de bons hommes faisant leur travail, ce qui est vrai. Mais la façon de le poser finit par être désagréable, incomplète et irrespectueuse pour la série dans son ensemble.

Alors que le public apprend à connaître le fils de Sam (son «héritage» en quelque sorte), la mort de Dean passe sans fanfare et, en fait, C’est assez simple pour se produire comme un autre des nombreux événements au milieu d’une fermeture précipitée de lignes narratives. Compte tenu de leurs actions au cours des 15 dernières saisons, Sam et Dean Winchester auraient dû faire une impression durable sur le monde surnaturel, et la finale offrait une occasion parfaite d’évaluer leur impact.

Malheureusement, Carry On a amené les fans à se demander “à quoi tout cela servait-il?” Dean est mort comme n’importe quel autre chasseur, et la vie adulte de Sam a été rapidement ignorée dans une séquence de montage terne et, de plus, avec un air ridicule qui a surpris même les aimables fans qui ont excusé chacun des excès de la série. des années.

Et les réponses?

Personne ne s’attendait à ce que Supernatural réponde à toutes les questions qu’il laissait ouvertes pendant quinze saisons, encore moins qu’il déciderait de les passer olympiquement.

Et le Bunker, par exemple? Surnaturel aurait pu inclure une scène émotionnelle dans laquelle les clés du bunker tombent entre les mains d’une nouvelle génération de chasseurs en un instant de passage du flambeau, rassurant les téléspectateurs sur le fait que la Terre sera protégée en l’absence de Sam et Dean. .

Et cette vie ultérieure qui est insinuée par Sam a vécu très intensément? Il n’y a aucune confirmation que la mère du fils de Sam est Eileen, où même une photo encadrée dans le manteau aurait suffi à souligner ce qui s’est passé dans sa vie. En fait, personne n’a la moindre idée de comment Sam est arrivé à quoi? tomber amoureux? Vous avez une progéniture? Et, comme mentionné ci-dessus, que se passe-t-il lorsque Dean et Castiel se rencontrent à nouveau dans l’au-delà? L’ange et l’humain se lient-ils dans une étreinte amoureuse, ou Dean doit-il expliquer maladroitement qu’il voit Cass plus comme un frère? Un très cher, oui.

Oh Sam, qu’est-ce qu’ils t’ont fait?

Et comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, ilLa cerise sur le gâteau était cette scène finale montrant un Sam âgé. Non seulement la production ne semblait pas intéressée à ce que ce soit un effet convaincant ou touchant, mais elle a également transformé l’image du personnage en une grande blague moqueuse qui continue de semer la confusion dans les réseaux.

Le personnage portait des lunettes, une perruque grise hideuse et le visage luxuriant d’un homme plus jeune. La tenue originale a été comparée à Doc Brown – hé, restez à l’écart de Doc, d’accord? – même le personnage d’une publicité de céréales bien connue à la télévision américaine.

Au final, le timbre du vieux Sam résume un chapitre honteux qui clôturait mal l’une des séries les plus aimées de ces dernières années: quelque chose d’un peu ridicule et involontairement drôle.

L’article ‘Supernatural’ est arrivé à sa fin: on vous raconte tous les échecs de sa dernière saison il a été publié dans Explica.co.