Sur HBO, Nicole Kidman revient à l’écran avec la série The Undoing

La belle actrice australienne Nicole Kidman reste sur le petit écran, après son succès avec Big Little Lies, elle tourne déjà une autre série intitulée Nine Perfect Strangers, mais elle est en première avec L’annulation sur HBO, une histoire qui aborde l’ambiguïté morale et les fausses apparences.

Je ne sais pas si quelqu’un est purement innocent ou purement coupable en ce qui concerne la nature humaine, a partagé l’actrice australienne.

Nicole Kidman a souligné que pour son Tha Undoing, qui vient à HBO dimanche est vraiment fascinant parce que vous finissez par douter de tout le monde et vous ne savez pas qui dit la vérité.

Ce qui a fait de The Undoing un voyage si passionnant pour moi, c’est que vous doutez constamment de chacun et de son comportement, car personne ne dit ce qu’il pense vraiment. Et la série est faite pour être ce thriller classique de style Hitchcock où vous ne savez pas vraiment quels sont les motifs de chaque personnage, a déclaré le protagoniste de cette histoire.

De grands acteurs font partie du casting de The Undoing: Hugh Grant, Édgar Ramírez et Donald Sutherland, ils ne sont qu’une partie.

Nicole Kidman Agée de 53 ans, elle incarne une thérapeute de la haute société new-yorkaise qui subit un énorme choc lorsque toute sa vie s’effondre à cause de son mari, qui finit par être soupçonné d’avoir tué quelqu’un dans des actes hautement machistes.

Cette nouvelle série HBO traite de sujets assez intéressants tels que la famille, le mensonge, l’infidélité et les privilèges dérivés de l’argent.

The Undoing présente le travail de David E. Kelley, qui était également en charge de Big Little Lies et l’intrigue de cette nouvelle série le rend plus que clair.

Il existe des moyens pour les riches de se sortir de certaines situations, a noté la belle actrice hollywoodienne.

Le célèbre ex Tom Cruise a souligné que beaucoup veulent voir comment tombent ceux qui profitent de leurs privilèges pour faire du mal et c’est ce que Kelley cherche avec cette série.

Et vous voulez les voir tomber, vous voulez voir qu’ils ne peuvent pas. David a toujours joué avec mais en même temps il n’essayait pas de faire un thriller politique car il voulait que ce soit une série de devenir accro à la télévision, a-t-il ajouté.

La prestigieuse thérapeute finit par être vraiment abattue par les actions de son mari et savoir qui il est vraiment finit par tout.

Il s’agissait de comprendre ce que vous faites quand quelqu’un en qui vous croyez, en qui vous avez fait confiance toute votre vie, qui a en quelque sorte votre bonheur entre ses mains … Quand tout cela est détruit, où allez-vous? Comment travailles-tu? Surtout être une mère avec un enfant: comment allez-vous de l’avant pour protéger votre enfant?, A déclaré Nicole Kidman à propos de son personnage.

L’ironie de cette protagoniste est que bien qu’elle soit capable d’aider les autres à faire face à leurs problèmes, elle n’est pas en mesure de voir que ce qui existe chez elle n’est rien de plus qu’une “façade” et que tout ce qu’elle a cru n’existe pas vraiment.

Nicole Kidman Il a souligné qu’avec “The Undoing” il cherche à faire connaître les femmes dans la réalité, celles avec qui on croise à tout moment et qui ne sont pas le produit de ce dont on rêve à la télévision ou au cinéma.