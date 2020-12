Shiwangi Bagoan, 25 ans, et Ziana Bagoan ont été découverts lundi soir dans un appartement au quatrième étage de Drake Court, Old Meadow Lane, Hounslow.

La police a déclaré qu’elle n’avait pas subi de morts violentes et que les détectives ne recherchaient personne d’autre en relation avec l’incident.

Mme Bagoan a travaillé comme assistante anesthésiste pour le University College Hospitals NHS Foundation Trust et a été saluée comme un héros pendant la pandémie.

( Police métropolitaine )

Le Trust a décrit la mère comme un «membre très apprécié de notre équipe» et a déclaré dans un communiqué qu’elle «manquerait à ses collègues».

Un porte-parole de l’UCLH a déclaré: «Nous sommes extrêmement attristés par la mort de Shiwangi et de son enfant.

«Nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches en cette période très difficile.

«Shiwangi était un membre très apprécié de notre équipe et elle manquera à ses collègues.

«Comme la police enquête actuellement sur les circonstances entourant les décès, il ne serait pas approprié de commenter davantage à ce stade.»

Des examens post mortem sont prévus pour les mercredi et jeudi.

L’inspecteur en chef-détective Helen Rance, qui dirige l’enquête, a déclaré: «Il s’agit d’un incident tragique. Nous sommes extrêmement attristés par la mort de Shiwangi, une jeune mère et sa fille. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues en cette période difficile et bouleversante.

«Les agents enquêtent actuellement sur les circonstances de leur décès et les enquêtes se poursuivent.»