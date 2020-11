Sur la plage et en maillot de bain, Margot Robbie conquiert les réseaux | Réforme

Actrice, mannequin et productrice australienne Margot Robbie Il a accéléré le cœur de ses millions de fans avec une photo dans un petit maillot de bain, laissant plus d’un sans voix à quel point il est impressionnant et beau.

Il ne fait aucun doute que parler de Margot Robbie, c’est parler d’un énorme talent histrionique et bien sûr d’une beauté et d’une image qui remontent aux plus grandes actrices de tout Hollywood car son charisme est inégalé.

En fait, aujourd’hui, beaucoup se souviennent d’elle pour sa performance exceptionnelle et impressionnante en tant que Harley Quinn, un personnage qui a marqué l’histoire de DC Comics sur grand écran.

Cependant, sa grande beauté et son talent ont été immortalisés dans des personnages tels que la reine Elizabeth, dans “The Two Queens”; l’inoubliable Naomi dans le “Loup de Wall Street”; ou comment ignorer cette scène où il apparaît dans une baignoire dans “The Big Bet”.

En plus d’être le visage de plusieurs marques et d’être la couverture de toutes sortes de magazines, Margot C’est aussi une figure marquante dans le monde du septième art, puisque l’on se souvient qu’en 2015 à travers la production Focus, l’actrice a été vue comme jamais auparavant à travers son personnage Jess Barret, une criminelle ingénieuse qui a manipulé le protagoniste, Nicky, joué par Will Smith.

Margot Il jouit également d’une grande popularité sur les réseaux sociaux, puisque sur son compte Instagram officiel, il compte plus de 22 millions de followers qui aiment et commentent chacune de ses publications.

Il y a quelques mois, une photographie de Margot Robbie a commencé à circuler avec beaucoup de force sur les réseaux sociaux et a été partagée par un fandom Instagram dédié à sa vie.

Dans cette photographie susmentionnée, vous pouvez voir Robbie profiter de la mer avec une planche de surf jaune et porter un maillot de bain noir et une chemise noire, idéal pour pratiquer le sport sur la plage.

La mannequin également australienne a rassemblé une partie de ses beaux cheveux blonds en un chignon pour l’empêcher d’interférer avec sa vision en surfant et a utilisé de petites boucles d’oreilles et un pendentif en or.

Et c’est qu’en plus de son talent et de sa beauté, sa grande forme physique a attiré l’attention de ses millions de followers à travers le monde, avec lesquels elle partage généralement ses passions et ses goûts à travers les réseaux sociaux.

Une bonne alimentation, la pratique du yoga, du Pilates et des poids ou tout autre exercice nécessaire vous donnent cette excellente forme physique, mais vous surfez également.

Margot Robbie Elle a été caractérisée par un humour assez léger, ainsi qu’une personnalité extrêmement étonnante et dans certaines interviews, nous l’avons vue se dérouler de manière naturelle et il ne fait aucun doute qu’en plus d’être talentueuse, elle est une personne qui vaut vraiment la peine d’être connue.

Cette belle comédienne a commencé sa carrière depuis 2007, elle est née le 2 juillet 1990, elle a donc 30 ans, son nom complet que vous ne connaissez peut-être pas mais c’est Margot Elise Robbie.

Elle est surtout connue pour avoir joué Donna Freedman dans la série “Neighbours”, Naomi Lapaglia dans le film “Le Loup de Wall Street”, Jane Porter dans le film “La Légende de Tarzan”, Harley Quinn dans le film méchants “Suicide Squad” et dans le film “Birds of Prey”, Tonya Harding dans le biopic I, “Tonya”, Sharon Tate dans “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino et Kayla Pospisil dans le long métrage “Bombshell “.

