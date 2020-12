Sur la table! Jennifer Lopez avec une robe blanche extravagante | AP

La belle chanteuse Jennifer Lopez Posant avec peut-être l’une de ses meilleures robes, exposant une grande partie de son abdomen tonique, soupirant devant ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux et laissant tout le monde en vouloir plus.

Jennifer Lopez a captivé ses millions de followers sur son compte Instagram officiel, partageant récemment une photo où elle porte une impressionnante robe blanche qui montre son abdomen sur les côtés, sa taille minuscule luisante.

L’actrice de 51 ans n’est pas non plus restée les bras croisés cette année et a impressionné avec chacune de ses publications ainsi qu’une collection de maquillage qu’elle a exhibée sur ses réseaux sociaux.

MERCI!!!! Le prix ICON pour @Billboard Women in Music! Sensationnel!! Je suis vraiment reconnaissante et profondément émue », a écrit Jennifer dans le message.

Cette publication a été spécialement conçue pour remercier ses millions d’abonnés pour avoir été nommés ICÔNE lors des Billboard Awards passés.

Comme prévu et après avoir vu sa beauté inégalée, la publication a fait une grande impression auprès des utilisateurs du réseau social et à ce jour, elle compte plus de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses fans. qui en sont fascinés.

Wow »,« Je t’aime »,« Je t’aime tellement et les gars, le secret de cette beauté n’est pas le botox! C’est @jlobeauty “,” OMG JLOOOOO “,” Super beautiful queen “,” Awesome! “,” Beautifullllllllll Linda “ne sont que quelques-uns des nombreux commentaires qu’elle a reçus.

En revanche, malgré le fait que cette année 2020 ait été une année pas très positive en général, la chanteuse et actrice n’a cessé de faire parler les gens.

En fait, la Portoricaine a été au centre de l’attention pour avoir porté des cheveux très longs à ses plus de 50 ans, défiant tous les canons classiques sur les cheveux longs et l’anniversaire ne s’entend pas, ce qui a brillé dans le clip vidéo qui il a enregistré avec Maluma, “Pa ti + Lonely”

Il arbore également les plus beaux masques du marché, car comme on l’appelait il y a quelques mois, il fera ses débuts en 2021 avec une ligne de beauté, JLo Beauty.

Et c’est que la chanteuse elle-même souligne sur le site de la ligne, “un moyen d’atteindre un éclat sans âge et sans limites”.

L’éclat est cet éclat sur la peau que vous avez toujours Jennifer Lopez, qui à 51 ans a toujours un visage beau et sain.

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Instagram officiel qu’elle a depuis des années, la question la plus posée est de savoir comment elle a réussi à avoir cette peau enviable, alors elle a presque été obligée de “ mettre ” ce secret dans une bouteille et commercialisez-le.

Et cet ingrédient spécial pour elle est donné par l’huile d’olive, alors JLo Beauty est parti de cette idée, pour formuler avec des huiles naturelles, pour développer les sept produits pour le visage de la gamme.

Depuis que je suis petite, j’ai voulu le meilleur pour moi-même, c’est pourquoi JLo Beauty est une ligne de luxe, mais j’essaie de la fabriquer à un prix abordable », explique l’artiste dans la vidéo.

Il est à noter que la ligne cosmétique de Jennifer Lopez comprendra un sérum tout terrain, un masque idem, une crème hydratante avec protection solaire, une crème merveilleuse pour nourrir et donner de la jutosité, un nettoyant, un contour des yeux et un booster pour augmenter cet éclat du combien le chanteur peut se vanter.

Alors maintenant, vous pouvez tout acheter pour avoir l’air aussi parfait que le chanteur qui est tombé amoureux des gens du monde entier.

