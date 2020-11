Sur l’avenue dans son Calvin Klein, Justin Bieber s’est fait prendre par les médias | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur canadien Justin Bieber a été capturé par divers médias de divertissement locaux marchant au milieu de la rue vêtus uniquement de ses sous-vêtements, où il était apparemment sur un plateau d’enregistrement, tout en terminant le travail de cette longue journée.

Selon des médias américains importants et reconnus, lui et son équipe filmaient depuis plusieurs heures, certains affirment même qu’ils ont duré presque toute la journée, alors le chanteur a célébré la fin des enregistrements de cette manière, portant son emblématique Calvin Klein.

C’est vrai, le joueur de 26 ans a été vu ne portant rien d’autre que calz0ncillos alors qu’il levait les bras au-dessus de sa tête et souriait en se dirigeant vers sa caravane affichant ses nombreux tatouages, qui, semble-t-il, en a un plus grand nombre, au moins dans la région de la poitrine.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Justin Bieber révèle qu’il a sérieusement pensé à se suicider!

De plus, on pouvait le voir courir à travers plusieurs rues qui couvraient le plateau, de cette façon il lâchait tout ce qu’il ressentait, et il libéra le stress du travail généré à cette occasion.

Le Canadien a été pris en caleçon en train de célébrer avec une pose victorieuse typique, pointant le poing vers le haut, et nous pouvons imaginer que passer une journée entière à enregistrer une vidéo, aussi simple soit-elle, peut être totalement épuisant à créer. ce genre de contenu.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTOGRAPHIE

Il convient de noter que le hitmaker n’était pas seul sur le plateau, car sa femme bien-aimée, Hailey Baldwin, a également été vue portant une robe beige avec un logo smiley imprimé dessus, soutenant clairement son mari à tout moment. , comme elle l’a toujours fait, et pour compléter sa tenue, le modèle a tout combiné avec un jean et une paire de baskets noires.

Et, on sait bien que ce n’est pas la première fois que Justin est vu porter uniquement ses sous-vêtements, puisque, en 2015, il a enlevé ses vêtements, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’avec son boxer, pour une désormais célèbre campagne Calvin. Klein, qu’il a partagé plus tard avec sa désormais épouse, la belle mannequin Hailey.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Aussi, nous pensons qu’il est nécessaire de mentionner que, l’interprète a parlé de sa santé mentale dans un nouveau documentaire intitulé “Justin Bieber: Next Chapter”, le documentaire, continue l’histoire et donne aux téléspectateurs un regard intime sur la vie de Justin pendant Cette période d’incertitude sans précédent, Bieber est retourné à “YouTube Originals” pour cet événement documentaire personnel spécial afin de partager davantage qui il est aujourd’hui et comment il est arrivé ici alors qu’il revoit sa vie avec sa femme, Hailey, ses amis et son équipe de production. .

Dans lequel, le chanteur, lors d’un clip, a avoué qu’il y a temps, il se considérait comme une personne avec des pensées fortes et constantes de se suicider.

Donc, à plusieurs reprises, il a posé la question suivante: “Cette douleur va-t-elle jamais disparaître?” Eh bien, comme il le mentionne, la douleur était très constante, “Je souffrais juste, non? Alors, je suis comme Mec, je préfère ne pas ressentir ça plutôt que de ressentir ça », commenta-t-il.

Ces commentaires nous font voir un peu plus profondément ce que ressentait le Canadien à ce moment-là, très dur pour lui, alors il a décidé d’écrire, sur la base de tous ces sentiments négatifs, son succès retentissant “Lonely”, une chanson qui Il est numéro un sur plusieurs listes sur différentes plates-formes musicales.