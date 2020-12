T

es décorations de Noël sont en place au King George, Ilford et à son hôpital jumeau Queen’s à Romford, et des appels Zoom festifs avec des amis et la famille sont prévus pour les patients, mais le personnel est encore trop pressé par la pandémie pour avoir envie de célébrer. Les hôpitaux universitaires Barking, Havering et Redbridge (BHRUT), dont les hôpitaux font partie, seraient la confiance du NHS la plus touchée à Londres lors de la deuxième vague, avec 2800 cas de Covid-19 enregistrés à la fiducie depuis le début de la pandémie et 784 décès dont deux membres du personnel. Maintenant, ils regardent le baril d’un hiver difficile alors que les caisses augmentent dans la capitale. Ils ont actuellement environ 300 patients Covid-19, ce qui signifie qu’un patient sur quatre du nombre total de patients est infecté par le virus, et a prévu hier de reporter une intervention chirurgicale non urgente afin que le personnel puisse se concentrer sur le contrôle de Covid.

J’ai parlé pour la première fois au personnel du BHRUT en juin, alors qu’ils se précipitaient pour faire face à une maladie inconnue et en évolution rapide. Ils ont arrêté tous les traitements non urgents et ont réaffecté les salles et le personnel pour s’occuper de Covid, multipliant par cinq leur capacité de soins intensifs. Six mois plus tard, il n’y a pas de fin en vue.

Les patients non-Covid sont revenus dans les hôpitaux fin juin en grand nombre. En tant que consultant en médecine aiguë, Suhier Elshowaya, 58 ans, déclare: «Nous maîtrisons mieux la façon de traiter Covid mais essayer de rattraper le retard et de gérer les affaires comme d’habitude dans ce nouveau contexte est vraiment délicat». «Il est toujours très occupé avec les patients traumatisés et il y a un filet régulier de patients qui sont positifs à Covid.»

Ensemble, les deux hôpitaux desservent 750000 personnes dans trois arrondissements du nord-est de Londres – y compris l’importante population âgée de l’arrondissement de Havering, que le personnel craignait d’être durement touchée par Covid-19. Queen’s a environ 900 lits et King George environ 450, et leurs services A&E sont occupés.

Cette semaine, il y a eu des nouvelles positives, car le premier vaccin a été administré mardi, les travailleurs de la santé étant les premiers à l’avoir reçu. «Quand nous avons entendu parler du vaccin, cela nous a donné de l’espoir», déclare Cherian Koshy, 55 ans. Il est le scientifique biomédical en chef de King George et responsable des tests de dépistage du Covid-19 dans l’ensemble de la fiducie. «Les niveaux d’anxiété étaient élevés cet hiver, mais la nouvelle a réduit notre niveau de stress.»

«Nous devons continuer», dit Charlotte Griffiths, 41 ans. Elle est physiothérapeute à Queen’s et lorsque la pandémie s’est produite, elle a pris des quarts de travail supplémentaires, travaillant avec les patients de Covid-19 pour les aider à respirer. Elle n’a pas eu de jour de congé cette année et n’a pas encore décidé si elle verra sa famille à Noël «parce que je ne veux pas m’inquiéter de la propagation du virus pendant le dîner». «Nous sommes tous très fatigués et fatigués, mais tant que nous ne serons pas à la fin de cette pandémie, je ne peux pas m’arrêter et réfléchir», dit-elle.

Depuis les premiers jours de la pandémie, l’hôpital s’est réorganisé. Lorsque les autres traitements ont repris en juin, l’hôpital s’est divisé en zones Covid-19, qui sont bleues, et d’autres zones, qui sont jaunes – le personnel ne peut pas se déplacer entre elles. Ils essaient de libérer les gens plus rapidement que possible pour éviter l’infection – un jour de juin, 700 patients d’urgence ont été vus le même jour et 83 pour cent ont obtenu leur congé. Tous les patients sont testés et s’ils sont positifs à l’écouvillon, ils sont déplacés vers la zone bleue. «Le verrouillage a beaucoup affecté la santé», dit Elshowaya. «Les personnes âgées souffraient d’un manque de mouvement et d’autres problèmes comme l’arthrite, la perte de poids et la mauvaise humeur se sont aggravés. Les personnes atteintes de cancer ont développé plus d’agressions, mais nous travaillons avec cela maintenant.

«Lors de la première vague, tout était axé sur cet objectif commun et la maladie pour travailler ensemble», ajoute Elshowaya. «Maintenant, nous devons gérer le contrôle des infections Covid et les EPI en même temps que tout le reste, ce qui signifie que nous devons planifier très soigneusement la manière dont nous traitons les personnes infectées. Parfois, des patients traumatisés entrent et obtiennent un prélèvement positif pour Covid et deviennent malades, c’est triste car ils ont tendance à être âgés et ont fait une chute. Avec Covid en plus de cela, leurs pauvres corps ne peuvent pas gérer cela et certains étaient tout à fait en forme avant. Nous prévoyons que nous aurons plus de cas au cours de l’hiver. »

Au moins cette fois, il y a plus de certitudes, poursuit-elle. «Lorsque vous regardez la première fois, nous ne savions pas très bien comment y faire face. Pourtant, personne n’est un expert de Covid, nous apprenons chaque jour et cela a de nombreux visages, mais nous sommes mieux préparés. ”

Le port de l’EPI, qui était chaud et inconfortable au début, est devenu une seconde nature pour le personnel, tout comme se changer et se doucher dès qu’ils rentrent chez eux, avant de saluer leurs familles. «Le faire correctement était une grande chose lorsque la pandémie a commencé, mais maintenant nous n’y pensons plus», dit Griffiths. «Les gens sont normalement assez résistants au changement ici, mais nous nous sommes adaptés en si peu de temps. Les gens ont adopté différents modèles de travail: par exemple, les physiothérapeutes de formation n’étaient pas habitués à avoir un roulement de travail de sept jours, mais cela a changé du jour au lendemain.

L’impact psychologique prend plus de temps à se faire sentir. «La deuxième vague a suscité beaucoup d’émotions refoulées», dit Griffiths. «De nombreux membres du personnel avaient besoin de conseils et de thérapie. Je n’aime pas penser à la première vague, cela me rappelle des souvenirs désagréables.

Voir des patients épuisés par Covid-19 et incapables d’avoir des visites familiales parce que le virus est si contagieux était difficile. Il y a maintenant des iPad à chaque étage de l’hôpital pour permettre aux patients de passer des appels vidéo. Koshy et ses collègues sont conscients de l’impact du verrouillage sur tout le monde. «Tout cela est très triste», dit-il. «Il y a quelques personnes au travail qui étaient contre le deuxième verrouillage et se sont plaintes, mais en général, nous sommes heureux que cela se soit produit parce que le nombre a augmenté et que cela a causé beaucoup de perturbations. Nous ne voulons pas être submergés. »

Les tests sont cruciaux: Koshy a commandé plus de machines pour analyser les tests afin de faire face à la capacité – pour le moment, ils en ont trois pour les deux hôpitaux, pour faire plus de 700 tests par jour – et envisage d’envoyer des échantillons ailleurs. «Nous devons savoir rapidement si quelqu’un a la maladie afin de pouvoir isoler et minimiser les risques pour les autres», dit-il.

Mais le vaccin a aidé Koshy à faire face mentalement. «Ma famille et moi sommes ravis qu’il y ait une fin en vue.» Griffiths est plus prudent. «C’est une bonne nouvelle, mais je ne me sentirai pas heureuse tant que tout le monde ne la prendra pas», dit-elle. Elle voit toujours des patients souffrant d’essoufflement et de fatigue dus au Covid-19. «Je fais cela depuis 20 ans, mais je n’ai jamais été dans une situation avec autant de personnes instables côte à côte», a-t-elle déclaré en juin. «Il y a tellement de patients qui ont besoin de soins qu’il n’y a pas de place dans votre cerveau pour commencer à analyser les émotions à ce moment-là. Vous devez rester concentré sur votre travail avec eux, en vous assurant qu’ils ne deviennent pas essoufflés. Vous devez garder la tête dans le jeu. »

Elshowaya a reçu des boîtes de chocolat de patients Covid qu’elle a vus lors de la première vague. Elle voit actuellement certains d’entre eux qui ont développé des problèmes de santé ultérieurs comme l’arthrite. Mais au moins maintenant, on sait mieux à quoi ils font face. En mars, alors que le nombre de morts augmentait, rien n’indiquait à quel point cela allait devenir grave. À la morgue, ils n’utilisent pas le mot «occupé», dit Gemma Norburn, technologue en anatomopathologie – son travail consiste à préparer les corps pour l’inhumation ou la crémation. A partir de mars, il a «accéléré rapidement». «Nous avons reçu des appels téléphoniques sans interruption de familles demandant ce qu’elles pouvaient faire au sujet des funérailles, et nous ne pouvions que conseiller dans une certaine mesure à mesure que les lignes directrices du gouvernement se développaient.» Ils ont changé leur processus en embauchant 10 membres temporaires supplémentaires et en sous-traitant les examens post mortem aux morgues voisines afin qu’ils puissent se concentrer sur la gestion de la capacité.

Maintenant, ils sont de retour dans une équipe de six. «Nous sommes un peu plus confiants d’être en mesure de faire face au cas où cela reviendrait à ce qu’il était au printemps», dit Norburn. “Mais il y a des inquiétudes sous-jacentes quant à la direction que cela prend et nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend.” Ils ont continué avec leurs cafés de la mort sur Zoom, qui ont commencé dans la pandémie et ont aidé les gens à parler de la mort.

Pourtant, une partie de la vie normale continue. Norburn a eu une semaine de congé pendant l’été et s’est marié. Le premier petit-enfant d’Elshowaya est né en août. «Mila rit et sourit maintenant, essayant de s’asseoir. «Malgré Covid, nous avons de la chance», dit Elshowaya. «Nous avons conservé nos emplois. Nous aidions les gens et nous avons un revenu. Avec le recul, nous savons que nous avons fait de notre mieux. Nous nous sommes occupés de nous-mêmes, mais aussi de nos familles et de nos patients, et nous nous sommes bien débrouillés étant donné qu’il s’agissait d’un nouveau virus. Nous apprenons chaque jour. »