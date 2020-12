Sur le lit et vêtue d’un body noir, Livia Brito montre ses charmes | Instagram

La belle actrice cubaine Livia brito Il a ravi ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux après avoir partagé une photo qui a sans aucun doute laissé tout le monde surpris en portant un élégant body noir sur son lit.

Encore une fois, l’actrice cubaine n’a pas laissé grand-chose à l’imagination de ses followers avec le vêtement dans lequel elle a décidé de porter.

Livia Brito a ravi ses fans avec une photographie incroyable où même les plumes volent hors de sa beauté.

L’actrice a de nouveau capturé les yeux de tout le monde lorsque, via son compte Instagram officiel, elle a partagé une photo avec une idée très captivante de sa chambre, faisant que ses followers ne cessent de penser à elle.

L’actrice cubaine portait un body noir, ce qui laissait tout le monde halluciner avec elle silhouette spectaculaire, et une vue incroyable de ses jambes qui semblent enviables, la faisant ressembler à une déesse totale.

Cette photographie était accompagnée d’un commentaire audacieux de la belle femme, qui a exprimé qu’elle adorait être au lit dans le froid de décembre.

Je viens de découvrir ce contrôle corporel incroyable, je vous le dis; Il n’a pas de coutures, vous pouvez donc le porter avec votre tenue préférée et il a l’air super mignon et un super corps! », A écrit Livia dans la publication.

Cliquez ici pour voir la photo de Livia Brito.

Il ne fait aucun doute que le mannequin de 34 ans continue de déclencher une fureur parmi tous les hommes et beaucoup d’envie chez tous ceux qui aimeraient avoir la silhouette qui, avec tant d’efforts et de sacrifices, a maintenu.

Il est à noter que cette photo a été partagée l’année dernière, le 16 septembre 2019 pour être exact et à ce jour, elle compte près de 200000 likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui ne s’arrêtent pas te rappelle à quel point tu es belle.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Sans doute Livia brito il sait parfaitement jouer avec l’esprit de ses 5,6 millions d’abonnés et semble se contenter de la façon dont ils deviennent tous fous avec ses photographies incroyables et époustouflantes.

Pendant la quarantaine et toute cette année, Livia Brito a été extrêmement active sur les réseaux sociaux, ce qui l’a amenée à devenir l’une des actrices préférées sur des applications telles que TikTok et Instagram, où elle compte déjà des millions de followers.

Voilà comment Livia brito, une actrice cubaine devenue célèbre au Mexique, se distinguant par sa participation à des feuilletons tels que «Triunfo del amor», est considérée comme l’une des célébrités les plus attirantes du petit écran.

Aussi, “Abîme de passion”, “Que je t’aime, je t’aime”, “Une fille italienne vient se marier”, “Forever Joan Sebastian”, “La double vie d’Estela Carrillo”, “Le pilote”, “Descontrol” et “Doctors online” sont d’autres projets avec lesquels Livia a montré son grand talent et bien sûr sa beauté.

Cependant, il est important de souligner qu’il s’est également aventuré sur le grand écran dans des projets tels que «Je ne sais pas si je dois me couper les veines ou les laisser longtemps», «La dictature parfaite» et «Voler bas».

Je t’aime »,« Belle comme toujours »,« Comme tu es belle »,« Totalement amoureuse »,« Si belle »,« Superbody »,« Tu es magnifique »,« À chaque fois plus belle »,« Superwoman »,« Le plus beau du monde »,« Wao, quel corps »,« Je me marie », sont quelques-uns des commentaires que la photographie a reçus.

Il est à noter que des millions d’internautes assurent que l’actrice est l’une des plus belles femmes de la télévision mexicaine.

Et est-ce le beau Livia brito est une actrice d’origine cubaine qui a plus que démontré non seulement son talent, mais aussi sa beauté n’a pas d’égal.

Cela peut vous intéresser: il est couvert de fleurs! Livia Brito découvre et surprend ses fans