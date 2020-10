Sur le point de prendre un bain, Kendall Jenner exhibe son ensemble floral | INSTAGRAM

Si nous savons quelque chose sur la belle mannequin et mondaine, Kendall Jenner, c’est qu’elle est l’une des sœurs les plus célèbres du monde, classée comme la plus belle et la plus naturelle de toutes, et cette fois, elle a choqué tout le monde. une photographie en mode selfie de sa salle de bain posant dans un ensemble mignon et mignon de linge, estampillé de petites fleurs colorées.

La belle jeune femme est apparue portant sa belle et presque parfaite silhouette, montrant qu’elle n’a pas du tout besoin de l’aide du scalpel pour paraître en excellente forme, car elle a conservé sa silhouette élancée et belle grâce à une alimentation équilibrée et de nombreuses heures d’exercice.

La photo de Kendall Jenner a réussi à impacter des millions d’utilisateurs dans la célèbre application et réseau social de photos audacieuses: Instagram, où, le mannequin cherche à choyer ses fidèles adeptes, et il est plus que clair qu’ils étaient vraiment ravis.

Eh bien, ce sont eux qui ont été en charge depuis le début de Jenner dans le mannequinat, ainsi que le réseau social lui-même, qui lui ont donné le pouvoir et l’énorme nombre d’adeptes, car ils sont conscients de leurs nouvelles publications et Ils lui consacrent des milliers de commentaires pour lui faire savoir à quel point elle est belle et à quel point ils l’admirent.

Vous pouvez apprécier le bon goût de l’instantané après avoir été publié par la belle fille, car de nombreux commentaires sont apparus dans lesquels ils disent que “elle est la plus belle femme du monde”, que “ils l’adorent” et que “s’il vous plaît télécharger plus de contenu de ce style ».

Il convient de mentionner que Kendall a toujours été caractérisée par le fait d’être une jeune femme très calme et en dehors des scandales dans lesquels ses sœurs sont impliquées à diverses occasions, cela montre également qu’elle sait profiter de la vie, de la manière la plus saine possible.

Eh bien, comme nous venons de le mentionner, elle n’a jamais eu besoin d’être impliquée dans une controverse pour être mieux connue, car ce n’est qu’avec sa beauté, son charisme et sa grande attitude qu’elle a réalisé ce qu’elle propose, étant considérée comme l’un des modèles les mieux payés et avec une attention accrue dans le monde compliqué de la modélisation.

On sait bien que depuis ses débuts dans le domaine, elle s’est consacrée au mannequinat pour des marques diverses et importantes, certaines plus connues que d’autres, mais elle est toujours gagnante, que ce soit sur les podiums importants, ou simplement en posant avec leurs produits.

C’est pour cette raison que Kendall est considérée comme une icône de la beauté et c’est bien sûr, principalement grâce à ses apparitions sur les podiums emblématiques qui ont fait la célèbre marque de l3nc3r1a Victoria “Secret”, en étant l’une d’elle les anges les plus mignons, les plus célèbres et les plus préférés à ce jour.

Et bien que, malheureusement, cet incroyable podium n’existe plus, où la marque présentait ses produits les plus ambitieux, la jeune femme n’a pas cessé de poser, puisqu’elle est apparue sur un grand nombre de couvertures de magazines et est devenue le visage officiel. de la marque de maquillage où elle collabore avec sa sœur, également la femme d’affaires Kylie Jenner, ainsi que du mannequinat pour les différentes autres entreprises dont sa mère et ses autres sœurs sont les créanciers.

Le modèle est vraiment l’un des plus réussis au monde, même si, il convient de noter que beaucoup de gens ont été surpris que Kendall, étant la sœur la plus proche de Kylie, ait été la dernière à oser accepter une collaboration. avec Kylie Cosmetics, mais heureusement, l’attente est terminée car un premier regard sur la ligne de maquillage de Kendall a déjà été montré.