Sur le point de quitter Hollywod, Jennifer Aniston mettrait fin à sa carrière | AP

L’actrice Jennifer Aniston Il a avoué avoir vécu une bosse professionnelle qui pendant deux ans l’a amené à repenser s’il avait choisi le bon métier, alors il avait beaucoup réfléchi à l’opportunité de quitter sa carrière dans le monde d’Hollywood.

Malheureusement, toutes les célébrités ne vivent pas éternellement dans cette bulle de bonheur pour leur succès, leur renommée et leur reconnaissance et Jennifer Aniston avec plus de 30 ans dans l’industrie a révélé qu’elle était sur le point de quitter hollywood.

La raison et peut-être la faute était un projet inachevé sur lequel il n’a pas dévoilé plus de détails mais qui l’a malheureusement bouleversé et lui a fait repenser son métier.

Je dois admettre qu’au cours des deux dernières années, cette idée a erré dans mon esprit et que cela ne m’est jamais arrivé auparavant. J’avais l’impression que la vie m’avait absorbé, et je me suis demandé si c’était ce qui m’intéressait », a déclaré l’actrice lors d’une interview.

Il est à noter qu’il a commenté cela avant de préciser que tout cela s’est passé avant de commencer avec “The Morning Show”, la série qu’il co-vedette avec l’actrice et réalisatrice Reese Witherspoon et Steve Carrell et pour laquelle il a reçu une nomination dans le Golden Globes et un prix SAG.

C’est comme ça qu’on lui a demandé Aniston sur ce à quoi elle se serait consacrée si elle avait abandonné la comédie et en fait l’actrice de 51 ans le sait très bien puisque j’avoue que ce serait du design d’intérieur.

J’adore, je passe un bon moment ».

Jusqu’à présent, le prétendu projet qui a presque banni Jennifer Aniston d’Hollywood, cependant, il faut prendre en compte que ces dernières années et avant la série Apple TV + qui l’a renvoyée au petit écran, l’actrice n’a participé qu’à trois films: “Les Oiseaux Jaunes” en 2017, “Dumplin ‘” en 2018 et “Criminals at Sea” en 2019, le film Netfix dans lequel il partage il a joué avec Adam Sandler et qui est devenu le film le plus regardé sur la plateforme car en seulement trois jours ils l’ont vu 31 million de personnes.

En fait, dans la même interview, Aniston a également consacré de beaux mots à son partenaire, avec qui elle a coïncidé dans d’autres emplois comme dans la comédie de 2011 «Follow the roll».

J’ai toujours adoré tourner avec lui, c’était hilarant et nous nous connaissons depuis l’âge de 19 ans. “

Il est à noter que pour l’actrice, ce film se classe deuxième dans ses meilleurs rôles, dans lequel se distingue également le drame “Cake”, qui en 2014 a obtenu ses nominations pour le SAG et le Golden Globe et coïncidant sûrement avec le Le public dit que son meilleur personnage sera toujours Rachel dans la série à succès “Friends”.

Sans aucun doute, je dois dire que c’est le numéro un. “

En fait, bien que ce soit un rôle qui la place à l’aube et qui l’a catapultée à la gloire, à une occasion, l’actrice elle-même l’a également considérée comme une sorte de dalle qu’il lui a été difficile de retirer.

Comme il l’a avoué au Hollywood Reporter en juin, Aniston Elle s’est longtemps battue pour que l’industrie la voie comme quelque chose de différent de cette fille qui vivait dans l’appartement de New York aux murs violets.

Je n’ai pas pu me débarrasser de Rachel Green pendant longtemps. Je n’ai pas pu échapper au commentaire typique de «Rachel des amis», et je me suis dit: «Arrête de jouer ce putain de spectacle!» Dit-elle.

Cependant, elle a reconnu que participer au film indépendant de 2002 “The Good Girl” était la première fois qu’elle avait vraiment perdu son personnage de Rachel, ce qui était un grand soulagement pour elle.

Mais je me souviens de cette panique qui m’a envahi, pensant: ‘Oh mon Dieu, je ne sais pas si je peux faire ça. Peut-être qu’ils ont raison », a-t-il ajouté.

Heureusement, son chemin dans l’industrie cinématographique s’est poursuivi au-delà de la célèbre série télévisée et concentre désormais sa carrière sur le succès de “The Morning Show”, où elle est également productrice exécutive.

Lors de son entretien avec le podcast SmarLess, Aniston J’avoue aussi qu’il aimerait faire plus de réalisation à l’avenir, car il l’apprécie pleinement, cependant, un travail dans lequel il a déjà tenté sa chance avec quelques courts métrages.

