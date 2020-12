Sur les transparents! Noelia envoie un message à ses fans en vidéo | Instagram

La chanteuse Noelia a partagé dans l’un de ses plus récents posts Instagram, une vidéo où elle danse très coquette tout en ravissant ses fans en utilisant vêtements complètement transparent, envoyant également un message à tous ses fans et à certains autres internautes qui marchent seuls.

Sûrement les nouvelles générations n’identifient pas immédiatement le nom de Noelia, mais leurs chansons ceci parce que certains groupes récents les ont emmenés faire des reprises qui, comme à l’époque, redeviennent des succès, bien sûr, il est important de ne pas leur enlever le crédit. à la créatrice et à l’interprète originale, c’est pourquoi nous nous souvenons d’elle à chaque occasion.

Même s’il semble que Noelia Elle n’est plus aussi concentrée dans sa musique qu’il y a quelques années, en fait elle est toujours assez active, on peut le voir avec certains de ses nouveaux tubes comme “Give me a reason”, un single avec lequel elle s’est aventurée dans un autre genre musical, dont on parle la régionale mexicaine, la chanteuse ne s’arrête pas alors elle imagine toujours un nouveau projet dans lequel elle excelle, cependant, elle ne néglige pas sa musique.

Jusqu’à présent, l’interprète de “Candela” a une carrière de 20 ans, pas n’importe quelle célébrité peut se vanter d’avoir autant de temps à travailler dans cet environnement, donc lorsqu’elle partage la nouvelle avec ses fans, Noelia est remplie de bonheur, pour l’une de ses plus grandes réalisations , pour rester dans le goût de ses adeptes et aussi des nouvelles générations qui, d’une manière ou d’une autre, apprennent à connaître sa musique.

Noelia Elle a décidé de partager une vidéo à la recherche la plus coquette possible, avec des vêtements transparents elle a laissé voir ses vêtements sous ses vêtements, bien que ses parties nobles ne soient pas perceptibles, il est tout aussi intéressant de la voir danser et se tortiller, il semble qu’à chacun de ses pas elle hypnotise à ses fans.

Dans sa vidéo, elle porte un chemisier sans manches avec quelques paillettes, sous elle vous pouvez voir un soutien-gorge à imprimé animal en noir, en plus de quelques leggings beiges ainsi que le chemisier et les sous-vêtements également en noir, comme c’est déjà le cas. Il porte habituellement ses cheveux baissés et sur ses pieds, il est accompagné de chaussures de tennis noires et dorées.

Cela ne se fait pas sur ordinateur, ni avec $$ … Vous êtes né avec et ce n’est pas une question de célébrité, il s’agit de donner votre talent et votre Cœur avec votre âme complète au public, aux gens. Et le prix est que votre travail, votre travail continue pendant des années et des générations », fait partie de sa description.

En plus d’être une chanteuse à succès, Noelia est aussi une femme d’affaires, mannequin et actrice, la star de la musique romantique depuis des années qui est tombée amoureuse de millions de personnes avec ses paroles n’a aucun problème avec les autres artistes qui jouent ses chansons, tant qu’elle les aide. pour couvrir les dépenses pour aider sa propre famille, cela a été partagé dans une publication précédente, il ne fait aucun doute que Noelia est plus qu’une simple artiste, c’est aussi une personne formidable.

Après 20 ans ici je suis, je ne suis ni artiste ni chanteuse de mode, je suis Noelia, qui continuera à laisser une trace avec des chansons qui viennent de mon âme, et je continuerai ainsi tant que Dieu le permettra.

Sûrement dans longtemps, nous continuerons à chanter ses chansons, à consommer ses produits ou à en savoir un peu plus sur cette personne formidable, qui en plus de tout continue à se préparer maintenant qu’il étudie en ligne à l’Université Harvard, il ne fait aucun doute qu’il trouve toujours un moyen de nous surprendre , dans ses articles du 24 décembre, il a partagé cette incroyable nouvelle.

