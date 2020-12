Sur Tik tok, Kimberly Loaiza montre sa grossesse en dansant! | Instagram

L’interprète de “Bye bye” Kimberly loaiza Elle a partagé plusieurs vidéos sur son compte Tik tok où elle présume sa grossesse, mais il y en a une où elle a laissé ses fans encore plus amoureux d’elle à cause de la mignonne et drôle de Tik tok.

Le nom de Kimberly Loaiza est devenu assez célèbre en peu de temps, c’est environ 4 ans qu’elle a décidé d’entrer en tant que Youtuber, plus tard elle a essayé avec la musique et autres, aujourd’hui l’une des plus grandes influenceuses du Mexique.

Sur ton compte TIC Tac compte plus de 30 millions de followers, l’interprète de “Ne soyez pas jaloux” est parmi les premières places au monde parmi les personnes ayant le plus grand nombre de followers dans l’application, jusqu’à récemment on savait qu’elle était à la 16ème place, Ce chiffre continue d’augmenter au fil des jours, alors que sa popularité continue d’augmenter.

Il y a quelques jours, elle a décidé de partager la nouvelle de sa deuxième grossesse, même si il y a plusieurs mois, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur une éventuelle grossesse, qui a augmenté lorsqu’elle a commencé à porter des vêtements assez amples.

Bien sûr, pas longtemps, elle pouvait continuer à cacher sa grossesse, elle a précisé qu’elle l’avait fait pour une bonne raison et que quand elle attendait Kima, beaucoup de gens (haters) lui disaient des choses très laides, ils lui souhaitaient du mal et toutes les choses négatives que vous pouviez imaginez, alors il a pris cette décision de cacher le plus longtemps possible cette nouvelle grossesse.

Il y a quelques jours, elle a commencé à publier des vidéos sur Twitter où elle montre déjà son ventre dans toute sa splendeur, fière et extrêmement heureuse aussi bien que radieuse, la première avec laquelle elle a décidé de “rouvrir” son tok Tik était de montrer sa grossesse avec la chanson du film Disney Frozen, dans la partie qui dit “Je suis libre”, faisant référence au fait qu’il ne pouvait pas garder le secret.

Dans la vidéo, on voit Kimberly commencer à chanter la chanson en portant une longue veste qui, après l’avoir enlevée, montre son ventre, dans la description de la vidéo, elle a demandé ce qu’ils pensaient de l’avoir caché.

Vous êtes très doué pour le cacher, maintenant votre grossesse était calme et comment vous deviez en profiter », a écrit l’une de ses fans.

Au cours des jours suivants, elle a été constante avec ses vidéos, où elle est tendrement vue en train de profiter des danses, seulement maintenant c’est un peu étrange de la voir enceinte, la surprise en a laissé plus d’un choqué, mais ils sont tout aussi heureux pour elle.

Et je comprends qu’il valait mieux cacher ta grossesse. Tu es belle avec ton ventre », a écrit une autre de ses fans.

Elle a reçu de nombreux commentaires positifs et joyeux tout au long de sa première vidéo se montrant déjà enceinte, qui est sur le point d’accoucher, elle a mentionné qu’il lui avait fallu moins de deux mois pour avoir ce nouveau bébé en elle bras.

Seulement trois jours se sont écoulés depuis qu’il a partagé cette vidéo, il semble qu’ils aient été davantage dus à la surprise évidente que beaucoup attendaient, la meilleure chose que Kimberly Loaiza et son mari Juan de Dios Pantoja pouvaient faire était de rester à l’écart des personnes qui ne faisaient que vibrations négatives.

La voir heureuse et danser est l’une des plus belles choses que l’on puisse voir dans cette “courte” grossesse dont nous faisons partie, nous espérons que tout se passe bien comme cela s’est passé avec Kima à sa naissance et que le nouveau membre de la famille Pantoja Loaiza (qui beaucoup croient que c’est un enfant) apportent plus de bénédictions dans leur vie.

