Courtney Atencio monte au ras du sol, déambulant dans les longues rues vides de Californie. Dans une vidéo, elle attrape l’arrière d’une Toyota Camry et navigue derrière elle. Dans un autre, elle est avec ses copains, pratiquant des figures dans un skate park local. À chaque fois, les clips d’Atencio sont indéniablement cool, et ils sont rapidement inondés de commentaires de fans demandant des conseils sur la façon de commencer à skater. Atencio n’a pas commencé à patiner ni à utiliser son compte TikTok pour devenir célèbre, mais elle a rapidement trouvé des communautés dans les deux qu’elle n’avait jamais expérimentées en grandissant.

«Quand j’avais 14 ans, les gars se moquaient de moi pour essayer d’aller au skate park parce que je suis la seule femme là-bas», a déclaré Atencio à The Verge. «Avoir TikTok, pouvoir montrer aux filles que vous n’êtes pas seules, vous pouvez toujours patiner, vous n’écoutez même pas tous ces gars, c’est tellement important.

La culture du skate a trouvé une nouvelle vie sur TikTok, où de courtes vidéos de tricks impressionnants, d’effacements douloureux et de suspensions au skatepark local ont collectivement généré des milliards de vues. L’explosion des vidéos de skateboard a encouragé les patineurs à reprendre le passe-temps et convaincu les débutants de l’essayer pour la première fois – et contrairement au monde dominé par les hommes qui a été le visage de la culture du skate pendant des décennies, de nombreuses stars de TikTok sont des femmes et des homosexuels.

Les hashtags comme #girlswhoskate et #skatergirl sont en constante augmentation, créant une mer interminable de vidéos mettant en vedette des filles et des femmes. Faites glisser votre doigt et vous trouverez des skateurs comme Brianna King, une créatrice incroyablement populaire connue pour offrir des conseils que les nouveaux arrivants peuvent utiliser lors de leurs débuts, ou des skateboobs, un groupe de skateboard entièrement féminin en Écosse, qui publient régulièrement des vidéos de leur temps à patiner. Mais de nombreux créateurs ressemblent davantage à Atencio, qui publie simplement des vidéos de promenades en solo dans sa maison de la banlieue de Los Angeles ou de son temps passé à traîner dans des skateparks avec des amis.

«Je vois beaucoup plus de femmes faire du skate sur TikTok que je n’en ai jamais fait en grandissant», a déclaré Faeth Perryman, qui publie également des vidéos de skate sur TikTok, à The Verge. “Je ne sais pas vraiment si c’est parce qu’il y a beaucoup de filles sur TikTok en général, ou si TikTok vient de rendre les vidéos de skateboard plus accessibles.”

Grâce à l’algorithme de recommandation de TikTok, plus de 250000 personnes a regardé une vidéo de Perryman faisant du skateboard sur une route vide en Acadie, dans le Maine, l’océan Atlantique s’étendant sur des kilomètres derrière elle alors que le soleil se lève. L’application propose constamment de nouvelles vidéos aux personnes qui interagissent avec des types de contenu similaires. En gros, si vous aimez, commentez ou partagez quelques vidéos de skateboard, TikTok remplira votre flux de plus en plus.

Après avoir décliné à la fin des années 2000 et au-delà, la culture du skate a connu une résurgence au cours des dernières années. Le succès de marques de streetwear comme Supreme qui s’appuient fortement sur l’esthétique du skateboard a contribué à susciter un nouvel intérêt pour le boarding, la pandémie a donné aux gens plus de temps pour enfin s’y essayer, et un remaster des deux premiers jeux Pro Skater de Tony Hawk a offert encore plus. nostalgie. Le skateboard était même sur le point de faire ses débuts olympiques cette année jusqu’à ce que les jeux soient annulés.

Ce n’est pas comme si les femmes et les patineurs trans n’étaient pas là dans le dernier demi-siècle, mais ce sont les hommes qui ont dominé les couvertures de Thrasher Magazine, les hommes qui ont joué dans les compilations VHS convoitées qui seraient diffusées dans les magasins de skate, et les hommes qui ont fait presque tous les patineurs en vedette dans les jeux très populaires de Tony Hawk. TikTok a aidé les patineurs moins visibles à trouver des communautés plus inclusives.

Perryman a grandi autour du skateboard – ses frères et son père patinaient tous – mais elle se sentait toujours intimidée par la culture dominée par les hommes. Sur TikTok, elle s’est retrouvée avec une nouvelle plateforme et un groupe de jeunes filles qui voulaient imiter son style. Atencio, qui compte 76 000 abonnés, se dit constamment surprise par le nombre de jeunes filles qui la contactent pour lui demander quelle taille de planche elles devraient avoir.

C, un artiste trans non binaire, a déclaré avoir été inspiré par les skateurs trans qui apparaissaient sur le fil principal de l’application et pensait: «Je pourrais peut-être le faire moi-même.» Alors que C a grandi en skate, ils en sont tombés à l’âge adulte. Ce n’est que lorsque la pandémie a frappé, et que C a trouvé plus de temps pour reprendre de vieux passe-temps, qu’ils ont sauté dessus.

«Le patinage est une chose tellement punk et anti-société, et à mon avis, le fait d’être trans et d’exister spécifiquement en dehors du binaire», a déclaré C à The Verge. «Voir ces deux choses se produire sur TikTok était si beau.»

Des problèmes qui existaient dans la culture du skate depuis des années sont également présents sur TikTok. Les hommes apparaissent dans les commentaires appelant les filles poseurs et commentant négativement la façon dont les femmes patinent. Perryman essaie de ne pas prêter attention aux commentaires, mais Atencio soutient que les commentaires positifs qu’elle reçoit l’emportent sur les commentaires négatifs.

“Pour chaque commentaire négatif, il y aura comme 20 fois plus de commentaires élogieux où les gens me poussent et disent du bon travail”, a déclaré Atencio.

Mais des créateurs comme Atencio et Perryman veulent encourager les gens à quitter TikTok et à essayer le skate. Faire du skate avec Perryman et Atencio, c’est monter sur une planche et rencontrer les autres autant que regarder les gens. Ce sont les amis les plus proches d’Atencio – ceux qu’elle a trouvés dans les skateparks, dit-elle – qui l’ont poussée «à faire ce que je fais sur TikTok».