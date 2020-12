Sur Twitter, une fausse nouvelle a alarmé les fans d’Armando Manzanero | Instagram

C’est aux petites heures de ce matin que le nom de l’auteur-compositeur-interprète Armando Manzanero, est devenu une tendance sur la plate-forme de médias sociaux après avoir prétendu “qu’il avait perdu la vie”.

Le réseau social Twitter a été inondé il y a quelques heures à peine de fausses nouvelles Armando Manzanero, qui a ensuite été clarifiée par sa famille qui a révélé les vrais détails de sa santé.

Depuis le 17 décembre dernier quand il a été annoncé que le compositeur de tubes tels que “Cet après-midi a vu pleuvoir”, “We are boyfriends” et bien d’autres, les gros titres n’ont cessé de faire état de son évolution après avoir appris qu’il avait été hospitalisé lors de son contrat il Covid-19.

Cependant, au milieu de toute cette polémique, de faux rapports ont surgi aux premières heures de ce dimanche, ce qui alarmerait ses fans, après qu’il ait été révélé qu’Armando Manzanero aurait perdu la vie.

Heureusement, il ne s’agit pas seulement d’une fausse rumeur puisque ce sont leurs propres proches qui rapportent leur véritable état de santé.

L’une des “fake news” qui a circulé sur le réseau social de Twitter ils ont annoncé le faux départ de l’auteur-compositeur-interprète, ce qui a en quelque sorte provoqué une grande agitation parmi ses partisans.

“Est sur la bonne voie”

Heureusement, les derniers rapports révélés par les personnes les plus proches du chanteur d’origine yucatèque révèlent que «son rétablissement est sur la bonne voie».

Manzanero est toujours dans les tubes, cependant, la famille assure qu’ils voient une grande amélioration donc ils sont confiants qu’il surmontera cette étape très bientôt.

Ce qui précède a été annoncé par une déclaration dans laquelle ils assurent que si cela continue comme il l’a été jusqu’à présent, il pourrait être extubé très bientôt.

La santé d’Armando Manzanero progresse favorablement, assure son équipe de presse, pour mettre fin aux rumeurs qui ont été discutées sur sa véritable condition médicale.

De même, on savait que “El maestro” comme il est connu pour ses grandes contributions à la musique est en difficulté et bien qu’il n’ait pas complètement vaincu Covid-19, s’il réagit favorablement au traitement auquel il a été soumis.

Ils espèrent que dans les prochains jours, la «star de la musique et des boléros» pourra respirer toute seule.

«L’enseignant» est sur la bonne voie. Ses poumons semblent propres, la concentration en oxygène du respirateur a été réduite, ce qui indique qu’il a une plus grande autonomie pulmonaire », a rapporté son équipe dans un communiqué publié ce soir.

Raisons pour lesquelles il a été intubé?

Il a été révélé que lorsque Manzanero a été hospitalisé, il avait déjà une toux et une oxygénation faibles, raison principale pour laquelle la décision a été prise de recevoir une assistance en ventilation mécanique.

Bien que d’un autre côté, il est apparu que l’interprète, Manzanero, n’a pas accepté cette option, mais a finalement accepté «avec le plein consentement», selon ses agents et ses proches.

Selon les mots de María Elena, “son père changerait d’avis pendant son séjour à l’hôpital et a finalement décidé de se conformer aux recommandations médicales”.

Les rapports indiquent qu’il présentait un fort épuisement physique car à tout moment et depuis son entrée à l’hôpital, il se tenait au courant de son téléphone portable répondant aux expressions d’affection de soutien de ses proches et de ses proches.

De la même manière, comme l’a décrit sa fille, le 13 décembre dernier, le compositeur yucatèque s’est rendu à Mérida pour recevoir un hommage pour sa carrière artistique et dans ce cas, il était en parfaite santé et sans aucune trace de Covid-19. Ce n’est que deux jours plus tard que le compositeur bien-aimé a commencé à montrer de l’inconfort et à avoir du mal à respirer lorsqu’il était à un enregistrement à Mexico.

Dérivé de cette situation, les médecins ont décidé que le mieux était pour Armando Manzanero et son système respiratoire de se reposer, ce sont des distractions, cherchant à favoriser sa récupération rapide et les conditions optimales pour retirer l’aide respiratoire.