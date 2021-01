Suri Cruise, la fille de 14 ans de Tom Cruise et Katie Holmes, a presque atteint la taille de sa mère. Holmes et Suri ont récemment été aperçus se promenant ensemble dans le quartier de SoHo à New York, avec Suri se tenant presque aussi grand que l’ancienne star de Dawson’s Creek. Les deux ont été vus tous deux portant des masques lors de leurs achats vendredi.

Sur les photos publiées par The Daily Mail, Suri porte une veste en jean et un jean assorti, ainsi que des bottes Ugg. Holmes, qui mesure 5 pi 9 po, portait des bottes à talons, un long manteau en laine et une jupe à carreaux. Suri est née en avril 2006, sept mois avant le mariage de Holmes et Cruise. L’ancien couple a divorcé en 2012.

Cruise n’aurait pas vu Suri depuis des années. La dernière fois qu’ils ont été vus publiquement ensemble, c’était en 2013. Samantha Domingo, une ancienne scientologue, a déclaré à Us Weekly en 2019 que Cruise n’était “pas autorisée” à avoir une relation avec Suri parce qu’elle n’était pas scientologue. L’auteur de Je Suis a Cult Whistleblower: Scientology Kills a suggéré que Cruise n’a rencontré Suri qu’en 2013 pour une “séance photo … pour donner l’impression qu’il était connecté afin qu’il ne soit pas critiqué.” Une porte-parole de l’Église scientologue a nié toutes les allégations de Domingo comme étant de la “fiction”.

Holmes, 41 ans, garde souvent sa vie privée hors des projecteurs, mais elle a parlé de sa vie de quarantaine avec Suri lors d’une interview en avril avec Entertainment Tonight. L’une des «doublures d’argent» de la quarantaine était le 14e anniversaire de Suri en avril. Holmes avait une très petite fête socialement distante pour Suri. “C’était un beau moment”, a déclaré Holmes à propos de la fête. “Cette année est un rappel que les choses simples sont vraiment belles. Je pense que quand on en a moins, on est plus créatif.”

Dans une autre interview avec InStyle plus tôt cette année, Holmes a déclaré que son “plus grand objectif” avec Suri était de “la nourrir dans son individualité, de s’assurer qu’elle est à 100% elle-même et forte, confiante et capable. Et de le savoir. Elle est sortie très forte – elle a toujours été une forte personnalité. “

Holmes sort maintenant avec le chef Emilio Vitolo Jr., 33 ans. Les deux ont été vus en train de s’embrasser à New York en septembre. Le 18 décembre, Vitolo a officialisé leur relation sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de Holmes. Il a partagé une photo candide en noir et blanc du couple en train de rire et a qualifié Holmes de «personne la plus incroyable, la plus gentille et la plus belle».