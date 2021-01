Surmonte tout! Danna García porte un maillot de bain rouge | Instagram

La belle actrice colombienne Danna García a montré à quel point elle est généreuse et a partagé avec ses followers sur Instagram une photo dans laquelle elle montre sa belle silhouette en maillot de bain. Bien qu’il s’agisse d’une photographie du passé, la star du feuilleton a montré avec ses publications et son immense sourire qu’il est capable de tout surmonter.

Dans l’image, Danna García a éclipsé la nature avec son énorme beauté et ses lèvres rouges. L’actrice a posé devant la végétation verte, mais a volé les regards avec ses courbes et son visage angélique. Danna a choisi pour l’occasion un maillot de bain rouge avec des détails blancs et bleus qui s’adaptent à son corps est vraiment spectaculaire.

La star de la télévision Elle a ramassé ses cheveux un peu et a posé avec beaucoup de flirt en jouant avec la caméra pour en faire une carte postale vraiment magnifique. La publication a été partagée en septembre 2020 et a dépassé les 90000 réactions sur le célèbre réseau social.

La survivante du covid-19 a souligné que c’était sa première session éditoriale et que c’était la première fois qu’elle le faisait d’une manière vraiment merveilleuse.

Mon # tbt ✨ était ma première session éditoriale en Vous vous souvenez de Billy? Les mouches m’ont mangé, hahaha – Super aventures. @billycolemanphotography, vous savez combien !!!, a écrit Garcia.

La belle Danna García est devenue un exemple de lutte pour beaucoup. Le célèbre colombien Elle a partagé avec le monde le chemin de croix qui a été sa vie depuis que Covid-19 l’a atteinte. La belle actrice a expliqué étape par étape comment sa santé et sa vie avaient changé à la suite du virus qui est venu tout changer.

La star de la télévision a partagé sur Instagram qu’elle combattait Covid-19, qu’elle était seule dans un appartement et complètement isolée. Danna a eu beaucoup de difficultés à survivre de cette façon, surtout parce qu’elle était très loin de sa famille et même acheter de la nourriture est devenu une aventure.

L’artiste a dénoncé dans ses réseaux sociaux que ses voisins intervenaient pour qu’elle reçoive des produits, car ils donnaient des indications que personne ne devait s’approcher de son appartement ou apporter quoi que ce soit à la belle actrice.

Danna Garcia Il a demandé aux gens de se mettre à leur place et de prendre soin les uns des autres, mais de se soutenir les uns les autres. La quarantaine n’a pas été facile pour García car cela a pris plus de temps que prévu, elle a fini par être éloignée de sa famille et de tout le monde pendant trois mois.

Il y a eu trois fois que le test Covid-19 est revenu positif pour Danna, ce qui l’a vraiment affectée parce qu’elle voulait être avec son petit-fils et sa famille.

Les retrouvailles de Garcia avec son fils étaient vraiment émouvantes, Danna a partagé ce moment sur Instagram et leur bonheur était écrasant. Il faut noter qu’au début, il a vu son fils par appel vidéo, puis le garçon s’est énervé et a refusé de voir sa mère, ce qui a beaucoup fait souffrir l’actrice colombienne.

Heureusement, le négatif est venu pour Danna García, mais ce sur quoi elle ne comptait pas, ce sont les conséquences de la maladie. La célèbre a avoué qu’elle “était tombée sur son visage” avec son fils dans ses bras, ce qui l’a vraiment affligée.

Parmi les autres séquelles que la célèbre a eu, il y avait la sensibilité sur sa peau, la perte de cheveux, mais ce qui a le plus alarmé tout le monde, c’est qu’elle avouera qu’elle souffrait également de perte de mémoire. Heureusement, le protagoniste de Passion des faucons Elle a l’air mieux en 2021 et apparemment, elle a tout commencé, pleine d’amour et entourée de sa famille.