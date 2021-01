Natti Natasha surprend à nouveau avec un micro maillot de bain | Instagram

Le célèbre chanteur dominicain Natti Natasha Une fois de plus, il a laissé ses millions d’adeptes sans voix avec une pose sensuelle, car il a attiré beaucoup d’attention avec une photographie en maillot de bain à laquelle tout le monde applique l’approche.

Nul doute que l’artiste Natti Natasha a captivé ses fans par sa sensualité dans chacune de ses publications qu’elle réalise sur son compte Instagram officiel avec des photographies audacieuses dans lesquelles elle a été montrée vêtue de petits vêtements.

Bien que Natti Natasha soit de plus en plus connue pour sa croissance en tant qu’artiste dans le genre reggaeton et musique urbaine; Ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux sont également un facteur important qui captive ses fans.

Et le fait est qu’avec ses longs cheveux noirs, sa belle silhouette et son regard acéré, l’interprète de «Criminal» sait que ses publications surprennent toujours, deviennent virales et donnent beaucoup de choses à dire.

A cette occasion, nous vous parlerons d’une photo qui a été partagée le 23 mai et dans laquelle la plupart des fans vous invitent à zoomer pour découvrir si vous pouvez voir plus de tout ce que montre la belle femme en maillot de bain rose.

D’après ce que l’on peut voir dans les commentaires de la photo, ce qui se passe, c’est que lors de l’application du gros plan, les parties tissées du bikini des “ours” révèlent un peu plus de peau.

Samedi soir Vibes », a écrit Natti dans le post.

Jusqu’à présent, la photographie a plus d’un million de réactions sur Instagram et environ un millier de commentaires de ses abonnés.

Il convient de mentionner que ce ne serait pas la première fois Natti il décide de montrer ses attributs, car il enchante constamment les utilisateurs du réseau social avec des photographies ou des vidéos audacieuses avec lesquelles il laisse peu de place à l’imagination.

C’est ainsi que la chanteuse reggaeton renommée et exubérante, Natti Natasha continue de connaître le succès sur scène comme en dehors, car ces dernières années elle a réussi à se positionner comme l’une des artistes du moment, la ci-dessus, grâce à son talent et beauté indéniable.

De plus, tout au long de sa carrière et après plusieurs succès à son actif, Natti Natasha s’est imposée comme l’une des artistes les plus influentes du genre urbain du moment et du monde entier.

Et est-ce que la chanteuse sort non seulement des chansons qui deviennent un succès instantané, mais est aussi une it girl sur les réseaux sociaux, puisqu’avec plus de 27 millions de followers sur son compte Instagram officiel, la Dominicaine n’hésite pas à prendre le temps de partager votre quotidien avec vos fans.

Ce n’est pas une nouvelle que Natti Natasha Effacez tout ce qui vous entoure, car le simple partage d’une photo ou d’une vidéo sur vos réseaux sociaux devient rapidement une tendance.

Et ce n’est pas une nouvelle que la compositrice aussi soit devenue une véritable célébrité de la musique urbaine, tant son talent est indéniable et elle a déjà reçu plusieurs reconnaissances importantes.

C’est ainsi qu’aujourd’hui pour tout le monde c’est définitivement un fait que Natti est, comme elle le dit elle-même: “le hard of the hard” du genre reggaeton en Amérique latine et dans le monde, car dans tout ce qu’un homme ou une femme pourrait souhaiter et le meilleur de tout est qu’elle le sait parfaitement et n’hésite pas à le montrer chaque fois qu’elle le peut.

