Surprenez Billie Eilish avec une chemise de nuit translucide comme jamais auparavant!

Chanteur américain Billie Eilish Après avoir été un peu disparu des médias, il est revenu et a surpris ses fans avec ses costumes, cette fois avec un chemise de nuit transpar3nt3 laisser voir plus.

Billie Eilish a été au centre de l’attention ces derniers temps, après avoir divulgué des photos où elle regarde avec un tenue serrée, quelque chose de complètement différent de la façon dont il s’habille habituellement.

Nul doute que Billie Eilish est l’une des célébrités du moment, puisqu’à seulement 18 ans elle a réussi à balayer la dernière édition des Grammy Awards avec son premier album.

Il est très courant de voir Billie avec des vêtements amples comme des pantalons bouffants et des pulls molletonnés, entièrement recouverts pour les empêcher de parler de son corps, ce qu’elle a révélé à plusieurs reprises.

La chanteuse de “Bad guy” s’est défendue ces derniers jours contre des personnes qui ont critiqué son corps après avoir été surprise en débardeur et en short alors qu’elle faisait ses courses à Los Angeles.

C’est ainsi que la chanteuse a répondu avec deux publications sur son compte Instagram officiel, l’une d’une courte vidéo de Chizi Duru dans les histoires où le YouTuber a invité les gens à normaliser de vrais corps et leur a également rappelé que la plupart des choses qu’ils voient dans les médias sociaux ne sont pas réels.

A travers les réseaux sociaux, ses followers ont commencé à se manifester en publiant des photos du chanteur où il apparaît avec des vêtements très différents de ce qu’il utilise habituellement, pour démontrer ainsi le grand physique qu’il a.

Sur l’une des photos, Eilish apparaît dans une chemise de nuit transparente3, imprimée avec des lapins Playb0y et vous pouvez voir qu’elle porte un bikini deux pièces en dessous qui met en valeur son corps incroyable comme elle ne l’a jamais montré auparavant.

Il ne fait aucun doute que beaucoup de ses fans étaient sans voix quand ils l’ont vue sur cette photo dans laquelle elle a révélé un regard très différent, ce qui montre clairement que Billie elle gère son image à son gré et elle décide comment se montrer aux médias.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’interprète de “Lovely” a à plusieurs reprises indiqué et confirmé qu’elle préférait porter des vêtements amples et très amples afin de ne pas la critiquer pour son physique, mais plutôt d’être reconnue pour son grand talent et cela a été le cas. depuis qu’il a commencé sa carrière artistique.

Malheureusement, que ce soit avec des vêtements amples ou serrés, une personne peut être critiquée pour son apparence physique, cependant, tant que l’on se sent sûr de lui, c’est plus que suffisant, comme il l’a fait savoir. Billie Eilish.

Malheureusement, la société d’aujourd’hui associe la beauté et le talent à la figure de l’artiste.Cependant, au fil des ans, nous avons réussi à voir à quel point les grandes célébrités se sont démarquées uniquement et exclusivement pour leur voix, l’un des grands exemples étant Adele et Sam Smith.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell s’est fait connaître en tant qu’artiste alors qu’il n’avait que 13 ans, grâce au single “Ocean Eyes” qui a été publié en 2015 sur la plateforme SoundCloud et réédité avec un clip vidéo sur la plateforme. YouTube en 2016 alors qu’elle avait 14 ans, ce qui l’a sans aucun doute devenue un phénomène viral.

Il convient de mentionner qu’à plusieurs reprises le chanteur a été comparé dans les médias à Lavigne, Lorde et Del Rey, cependant, Billie Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas être comparée à d’autres personnes.

