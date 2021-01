1/4

Chayanne continue de voler des soupirs | .

Chayanne est l’une des artistes les plus appréciées | .

Tout type de chanson que vous jouez est un succès | AP

Il a actuellement 52 ans | .

Il chanteur originaire de Porto Rico Elmer Figueroa Arce connue internationalement comme Chayanne Il a partagé une image qui a sûrement causé plus que des soupirs parmi son fandom, cela augmente de façon exponentielle lorsqu’il partage des images dans lesquelles il apparaît portant sa silhouette, comme la photo principale de cette note et qui en plus est dans son lit.

A chaque fois qu’on parle d’une actualité liée à Chayanne c’est de la joie, le chanteur portoricain est l’un des rares artistes dont on pourrait dire qu’il n’a pas été mêlé à des scandales, il a toujours pris grand soin de son image devant les médias non seulement pour protéger à sa carrière mais aussi à sa famille, il est aussi très aimé de ses admirateurs qui sont conscients de tout ce qui le concerne.

Chayanne est né le 28 juin 1988 dans la municipalité de Río Piedras, Porto Rico, jusqu’à aujourd’hui, il est chanteur depuis plus de 42 ans en tant qu’artiste, chanteur, acteur, danseur et aussi compositeur, il est marié depuis 1992 à l’avocat et ancienne reine de beauté Marilisa Maronesse avec qui il a deux enfants.

Au fil des ans Chayanne Il a conquis des millions non seulement grâce à ses chansons mais aussi à sa personnalité, qui malheureusement de nos jours peu d’artistes comme lui l’ont, c’est peut-être pourquoi ses fans l’adorent le plus, le meilleur de tous est que cette affection est réciproque car Il prétend que sans ses fans, il ne serait pas là où il est aujourd’hui.

Dans l’image qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel il y a près de quatre ans le 28 décembre 2017, Chayanne apparaît allongée sur son lit, torse nu et esquissant son sourire caractéristique qui a suscité tant de passions, malgré le fait que seule sa poitrine apparaisse. dans l’image sûrement ses admirateurs étaient plus que ravis,

REGARDEZ LA PHOTOGRAPHIE EN CLIQUANT ICI.

Les jours de pluie provoquent le fait d’être au lit », écrit-il.

Malgré le fait que l’interprète de “Salomé” ait plus de 50 ans, il continue de porter une silhouette spectaculaire et c’est qu’il fait de l’exercice quotidiennement, ceci pour maintenir un parfait état de santé et de condition physique car comme vous vous en souviendrez toujours dans chacune de ses présentations le spectacle commence et se termine dansant, se délectant de chacun de ses pas.

Pourquoi est-ce que tu me fais ça? ” Un des plaisirs de la vie… Le lit… et à vos côtés un rêve », ont écrit certains fans.

Peut-être que pour les nouvelles générations d’artistes qui vont et viennent, ils n’ont pas trouvé la clé du succès, dans une interview Chayanne Il a avoué quel était son secret personnel, qui pour beaucoup pourrait être sa personnalité et son charisme qui lui sont clairs, il a affirmé que son secret était un dévouement comme ça, un dévouement envers ses fans, sa famille et ses concerts.

Tout son succès en découle, car étant un homme dévoué, il partage son temps et parvient à assister à autant d’activités qu’il le souhaite, pour lui aussi l’équilibre entre sa carrière et sa famille a été un grand déterminant car malgré le fait qu’il soit une star internationale Il a toujours maintenu son humilité et son dévouement envers sa femme et ses enfants.

habituellement Chayanne Le beau chanteur n’a pas tendance à parler beaucoup de sa famille, il préfère en garder l’anonymat, cependant ses deux enfants aujourd’hui deux gentils adultes ne peuvent pas éviter de partager du contenu sur Instagram où ils se rapportent à leur père, ils ils sont également devenus des célébrités sur les réseaux sociaux.

