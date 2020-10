Surprenez Mia Khalifa avec un petit maillot de bain noir et blanc | Instagram

Le mannequin, femme d’affaires, animatrice sportive et aussi ancienne actrice la cinéaste adulte Mia Khalifa a partagé il y a quelques semaines La photographie où elle apparaît vêtue d’un maillot de bain deux pièces en noir et blanc.

Peut-être pour les internautes, entendre le nom de Mia Khalifa ou le voir dans une publication Internet est synonyme de photos ou de vidéos. modèle d’origine libanaise est devenu très populaire au fil des ans en raison du fait qu’en 2014, il a participé à une série de vidéos pour les adultes pour une entreprise reconnue sur internet.

Malgré le fait que la jeune célébrité ait pris sa retraite à peine trois mois après avoir saisi son nom, elle continue d’être l’une des plus tapées dans les moteurs de recherche, on pourrait même dire qu’elle fait partie des cinq premières places des actrices qui se consacrent à ces types de films qui sont les plus recherchés.

La mannequin de 27 ans est actuellement aussi une femme d’affaires et commentatrice sportive, elle a une ligne de calendriers dont elle est elle-même le protagoniste, l’année dernière, elle s’est consacrée à nous promouvoir et à les signer avec des autographes, qu’elle a partagés à travers les histoires en elle. compte Instagram officiel

Le maillot de bain de Mia Khalifa est assez petit, malgré le fait que toute pièce qu’elle porte semble petite car elle a d’immenses charmes, quelque chose qui fascine ses fans car tout vêtement qu’elle porte se démarquera toujours une fois couvert. assez ou pas.

En plus de cela, la pièce qui est portée en haut a de larges bretelles, malgré cela, elles continuent d’être assez minuscules par rapport à leurs charmes, le bas est tout aussi petit pour que votre silhouette puisse être vue assez clairement.

Cliquez sur le LIEN suivant pour profiter de la photo du beau modèle.

Le gouvernement libanais a démissionné. Le Parlement est le suivant. Par choix ou par la force, de toute façon, le Liban en a assez tout en n’ayant RIEN. Il reste 6 jours aux enchères pour les lunettes originales Mia Khalifa pour profiter à 100% du @lebaneseredcross. Dirigez-vous vers le lien dans ma bio et essayons de faire une différence positive. Continuez à enchérir, continuez à partager, continuez à suivre des comptes comme @lebaneseredcross @beiruting @rimafakih @ mouin.jaber @ginoraidy @thawramap @ impact.lebanon @ rebuilding.gemmayze @lebfoodbank. Continuez à partager les liens pour les collectes de fonds par le peuple, pour le peuple, et NE DONNEZ PAS UN SEUL PENNY AUX ORGANISATIONS CORROMPUES SOUTENUES PAR LE GOUVERNEMENT. Ceux qui amassent l’argent des secours, les fournitures médicales et la nourriture – uniquement pour les revendre au peuple libanais à 150% de marge. Ceux qui sont assis derrière et regardent la famine, l’effondrement économique et le déplacement de leur propre peuple à la télévision de leurs maisons de vacances à Londres, en France et en Australie. Interdisez ces porcs de tous les pays du monde jusqu’à ce qu’ils soient forcés de vivre le même style de vie qu’ils ont imposé aux Libanais. Un post partagé par Mia K. (@miakhalifa) le 10 août 2020 à 12h34 PDT

En parlant précisément de sa silhouette, elle a changé au cours des derniers mois, car il s’est beaucoup consacré à travailler sa silhouette, non seulement en faisant de l’exercice mais aussi en prenant soin de son corps et de son alimentation, même si à certaines occasions il partage de délicieux plats qu’il consomme à côté. de son fiancé et de quelques amis, le mannequin adore manger et cela nous l’a fait comprendre

Après avoir atteint la popularité qu’elle a aujourd’hui grâce à ses millions d’adeptes, plusieurs mannequins ont également suivi l’exemple de la belle libanaise et se sont consacrés à partager des photos et des vidéos intenses sur leurs comptes Instagram respectifs, peut-être des noms que vous reconnaissez ce sont Demi Rose, Joselyn Cano et Suzy Cortez.

Cependant, aucun d’entre eux n’a réussi à avoir le nombre d’adeptes que Khalifa a puisqu’elle est unique et a eu une plus grande popularité depuis environ six ans, peut-être à cause de sa participation à ces films, il y en avait environ 29 auxquels elle a participé à seulement trois mois.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

À quelques reprises, elle a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas revenir dans ce type d’industrie, cependant, ses fans sont au courant de toute nouvelle la concernant car ils sont tellement ravis de ses vidéos, et ils n’hésiteraient sûrement pas à payer pour obtenir un tel contenu.

Cela dit, Khalifa est quelque chose dont il profite car il a une page où il partage des photos et des vidéos exclusives de ses séances photo.

En plus d’être une célébrité sur Instagram, Khalifa fait également des bonds en avant dans Tik Tok, là-bas il compte plus de 11700000 followers, ils se divertissent en permanence avec ses vidéos assez cocasses.

Nul doute que le nom de Mia Khalifa continuera à se faire entendre au fil des ans, il sera intéressant de savoir sur quels autres projets elle travaille, en plus de ses calendriers et photographies.

Lire aussi: Mia Khalifa montre le décolleté d’une élégante robe noire avec de la dentelle