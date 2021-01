Thalía surprend avec une tenue extravagante à imprimé animal | Réforme

La belle chanteuse et actrice mexicaine Thalia Une fois de plus, il a redéfini l’adjectif étourdissant avec une tenue récente qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux, réussissant à surprendre ses followers avec une tenue extravagante à imprimé animalier.

C’est ainsi que la femme d’affaires Thalía a été comparée à la Tigresse de l’Est pour sa tenue saisissante qu’elle portait récemment.

Il ne fait aucun doute que si quelqu’un sait attirer l’attention de ses followers sur les réseaux sociaux, c’est bien Thalía, car le chanteur mexicain, à quelques mois de 50 ans, n’a pas de complexes lorsqu’il s’agit de s’habiller, exhibant ses courbes ou leurs vêtements extravagants.

Récemment, l’interprète de succès tels que “Brown skin” et “Who cares” a partagé plusieurs publications sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle compte plus de 17 millions de followers, où elle a montré sa tenue à imprimé animalier la plus impressionnante.

Thalía, connue pour son rôle d’actrice dans “María la del barrio”, portait une combinaison sportive à imprimé Empreinte d’animal et avec une légende sur la poitrine qui dit “Queen”, assortie à un manteau énorme et long avec le même dessin et le même message mais sur le dos.

De plus, le look extravagant a été complété en conjonction avec des bottes de combat hautes noires, des lunettes qui passent de l’obscurité à la lumière et portent une énorme et épaisse chaîne noire.

Et bien que beaucoup de ses disciples aient été surpris et fascinés par les photographies de ThaliaD’autres l’ont critiquée et l’ont même comparée à la chanteuse péruvienne Juana Judith Bustos Ahuite, mieux connue sous le nom de La Tigresa del Oriente.

Naca “,” Outlandish “,” Little élégant “,” Êtes-vous en concurrence avec la Tigresse de l’Est? “, Entre autres critiques et messages offensants reçus Thalía dans ses publications.

Cependant, malgré la controverse provoquée, ses fans et followers les plus fidèles se sont prononcés pour défendre l’artiste, qui a envoyé des messages chaleureux et des compliments.

Tu es belle, reine de mon cœur “,” Tu es une déesse “,” Ignore tes haineux, tu es divine “,” Thalia est une reine. Les autres qui applaudissent », étaient quelques-uns des commentaires de ses fans.

Et il n’y a pas de sac coûteux ni de talons d’impact, car le seul élément dont vous avez besoin pour obtenir une apparence très glamour est une doudoune, oui, portée à sa puissance maximale comme Thalía l’a bien modelée.

C’était comme ça Thalia Elle avait l’air heureuse, autonome et avec une apparence rajeunie, comme le montre une autre photo dans laquelle elle est apparue en levant le bras gauche, tout en jouant avec le design surdimensionné de sa veste.

La chanteuse a également reflété que l’imprimé léopard ne suffisait jamais, en ajoutant une combinaison à col montant dans le même imprimé, ainsi que des bottes noires de Prada et des verres carrés avec une sangle Eylure, qui étaient essentiels pour dépeindre sa nostalgie des années 80 .

La danse me fait sourire », commente-t-il dans une de ses publications dans laquelle il montre ses meilleurs pas de danse dans ce look.

Il ne fait aucun doute que cette tenue est devenue l’une des préférées de ses adeptes, non seulement parce qu’elle représentait l’essence pleine d’électricité de Thalía, car c’était aussi un bon exemple que les doudounes sont un bon vêtement pour vous garder au chaud dans ces froids. jours et qui sont synonymes de style.

Comme prévu, ces photos de l’actrice ont attiré l’attention de ses followers et à ce jour, elles ont toutes ensemble plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du réseau social, car la vérité est qu’elle était vraiment belle, comme dans chacune de ses photographies.

